La presión de las tasas ya consiguió llevar al dólar mayorista abajo de $ 38

El dólar marcó ayer su tercera baja consecutiva en la era Sandleris, aunque volvió a ser a fuerza de altas tasas.

El Banco Central (BCRA) subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días y absorbió $ 109.519,9 millones. La tasa promedio de corte se ubicó en 71,267%, siendo la tasa máxima adjudicada de 74,037%. La tasa había terminado el viernes pasado en un 65%, en la previa al lanzamiento de nuevo plan monetario.

El billete llegó a caer hasta 70 centavos en la apertura y volvió así a niveles del 24 de septiembre, rueda previa a la renuncia de Luis Caputo al frente del Central.

En el mercado mayorista, el dólar perdió 40 centavos en el MULC y terminó a $ 37,69. De esta forma, acumuló una baja del 8,6% en lo que va de la semana.

En el mercado minorista, la divisa mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde finalizó a $ 38,60, 40 centavos menos que el martes y luego de marcar un piso de $ 38,10 en la mañana.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio del billete en los $ 38,73.

El dólar blue se movía en los $ 39. El total operado en el segmento contado fue de u$s 396,536 millones, sin operaciones en futuros.

"Los movimientos hacia arriba fueron bruscos, no me extraña que después de tales precios bajemos en forma brusca. No nos olvidemos que llegó a subir 15% en un día", planteó el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, advirtió que "lo que importa es que se estabilice" y la economía "pueda tener un valor cierto del tipo de cambio", como sucede "en países normales de la región".

Gustavo Quintana, de PR Cambios sostuvo que "con este nivel de tasa, no es dable esperar una reacción alcista significativa, sí es posible una corrección después de dos días de baja importante".

El billete tocó ayer niveles del 24 de septiembre un día antes de la renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central (BCRA). Tras la salida del ex titular de Finanzas y el desembarco de Guido Sandleris y su plan de Base Monetaria congelado, el billete se disparó el pasado viernes hasta tocar un techo de $ 42.

La baja es atribuída por los hombres de mercado a la suba de tasas que genera que los bancos prefieran irse a Leliq.

El martes, la autoridad monetaria pagó tasas de entre el 67% y de hasta 73% para absorber pesos.