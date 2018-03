La oferta base tendría una quita de hasta 65% para los bonos en default

La propuesta argentina de pago a los holdouts puso en alerta al mercado que opera desde hace años con bonos en default y los fondos que los comercializan comenzaron a hacer sus cálculos y apuestas. Uno de ellos es Exotix, un fondo de inversión con oficinas en Nueva York y Londres, especializado en mercados de frontera.

En un informe reciente, Exotix asume que la "oferta base" disponible para todos los acreedores, con excepción de quienes obtuvieron medidas cautelares pari passu - que implica un pago equivalente al 150% del capital original adeudado - implica quitas promedio entre 55 y 65% para los tenedores de bonos untendered y que, aunque no está del todo claro, podría aplicarse a los bonos denominados en euros.

Para el fondo, la propuesta implica "perdonar" en forma significativa los reclamos judiciales en algunos bonos, lo que varía de acuerdo al título y al tipo de reclamo, una cuestión que plantea interrogantes sobre la igualdad de trato entre los acreedores. Además, considera que el descuento es grande: para la oferta base la quita implícita promedio basada en los cálculos de intereses pasados (Past Due Interest) es de 56%, lo que equivale a un promedio de 54% para los bonos en euros, un 60% en los títulos denominados en marcos alemanes (DEM) y un 65% para los bonos en dólares que no están contemplados en el grupo pari passu.

De acuerdo al fondo, la quita más alta sería de 76% para un bono en dólares con vencimiento en 2008, mientras que el descuento más bajo es de 42% para una serie de bonos europeos bajo diferentes monedas que vencieron en 2004 - una oferta un poco mejor que la presentada a los bonistas italianos.

"Los benificiarios del pari passu reciben un mejor tratamiento y de hecho, nuestra estimación aproximada es que los demandantes y los me too, mediante una quita de 30% estarían aceptando [de ganancias en los bonos] algo así como 240% en lugar de 360%", apuntó el informe de Exotix.

El fondo se refiere a la segunda alternativa, llamada "oferta pari passu", particular para los "me too" y los fondos contemplados dentro del mandato judicial de Griesa, tengan o no sentencia monetaria. Esta conlleva una quita del 30% sobre el reclamo, ya sea sobre una sentencia o sobre el valor devengado del reclamo aún sin sentencia.

"Para los acreedores de los untendered en dólares fuera del grupo pari passu, la oferta no es atractiva. El pago de 150% es muy inferior a lo que creemos que es el reclamo estimado. También está muy por debajo de los precios de mercado que reflejan los bonos en dólares. Pero puede que no haya mucho que puedan hacer al respecto. Actualmente están fuera del grupo pari passu y no está claro si ahora pueden entrar en él", apuntó el informe.

Sin embargo, la oferta podría ser potencialmente atractiva para los tenedores de los bonos untendered denominados en euros - contemplando otras monedas europeas. Según Exotix, la oferta básica es una especie de amnistía puesto que si los acreedores no comenzaron ningún proceso legal, el gobierno les pagará 150% independientemente del reclamo judicial, la jurisdicción y el tiempo de tenencia de los bonos.

Aún es muy incierto si el fallo pari passu se extenderá a los reclamos europeos o si los tribunales europeos fallarán de la misma manera, sostiene Exotix. Pero en lugar de embarcarse en un proceso potencialmente costoso, largo, y en última instancia incierto, y por el cual podría ser demasiado tarde para empezar de todos modos, un 150% sobre la mesa puede ser suficiente para atraer a algunos tenedores a que acepten, remarcó el fondo.

Este calcula que la demanda pari passu es de aproximadamente u$s 2500 millones, que es la mayor parte de los untendered en dólares con legislación norteamericana. Si todos aceptan, lo que parece poco probable en estos términos, junto con los u$s 900 millones de los bonistas italianos, pensamos que asciende a alrededor del 55% de los u$s 6200 millones de untendered.