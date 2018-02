La nueva ley de mercado de capitales y las expectativas de los analistas

En días en que la bolsa se torna un campo minado es un buen momento para escuchar a quienes han dedicado su vida al mercado de capitales. Más todavía, si se trata de un abogado, como Julio Macchi, con la reforma de la ley de mercado de capitales en camino. Con más de 54 años de trayectoria, es actualmente presidente de Macchi Valores y se desempeñó como presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del Banco de Valores S.A y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez fue miembro del Directorio del Banco Hipotecario y participó de la fundación y organización de la Caja de Valores S.A.

¿Qué expectativas tiene sobre la reforma de la ley de mercado de capitales?

Me parece que puede ser una reforma muy positiva, que puede llegar a potenciar al mercado local. La ley original tenía un tinte que no es amigable para los mercados sobre todo en el artículo que permitía la intervención directa de la CNV en empresas cotizantes. El artículo 19 de la ley actual hay que mejorarlo mientras que el artículo 20 hay que suprimirlo. Estos artículos son los que le dan las facultades de intervención en el directorio de las empresas y correr e intervenir directorios no es pro mercado y es justo lo que hay que cambiar. Es decir, tenemos que tener una CNV que se cumpla su tarea de regulador. La ley se tiene que apoyar en tres patas. El sistema tiene que preservar la transparencia, la seguridad y cuidado del inversor. Lo que sobre de esto, habrá que eliminarlo porque ahuyenta empresas en vez de atraerlas.

Julio Macchi, presidente de Macchi Valores.

¿Cree que la nueva ley puede atraer nuevas aperturas de capital y nuevas emisiones?

Probablemente lo haga. Creo que, de hecho, la CNV esté en el camino correcto al sacar la resolución que está dirigida a las empresas cotizantes frecuentes. Es decir, las que frecuentemente van al mercado. La empresa ya la conocés y se busca simplificar los trámites. Es decir, desburocratizar el sistema y eso es fundamental para hacer el proceso más claro. Sin embargo, creo también que hace falta un esfuerzo de las empresas en que, aquellas que tienen más intenciones de salir a bolsa no se limiten a buscar capitales en Nueva York, sino que lo hagan en la bolsa local o eventualmente en forma simultánea en Wall Street y en la bolsa local. Ya no es tan válido sostener que las compañías salen a cotizar en Nueva York porque afuera están los capitales ya que acá también están los capitales. Adicionalmente, y mirando hacia adelante, a la hora de que pasemos de fronterizo a emergentes, esta ley debe cambiar para que dicha recalificación esté sustentada desde el lado institucional y legislativo.

¿Qué aspectos fuertes encuentra en el sistema bursátil local?

Nuestra Caja de Valores es una de las más desarrolladas a nivel regional e incluso a nivel internacional. Lo que ya tenemos es importante respecto de la Caja de Valores y la incorporación del PUC. Si buscamos tener un mercado transparente y seguro, nuestra Caja de Valores tiene todo para que ello ocurra y de hecho, ocurre. Es un gran paso que en algunos aspectos nos coloca en una posición ventajosa respecto de otras bolsas.

El crecimiento de la industria de fondos, ¿potencia o perjudica a las sociedades de bolsa (Alycs)?

Las potencia porque gracias al crecimiento de la industria de fondos logramos desarrollar el mercado y tener mayor volumen y profundidad. Sin embargo, creo que la CNV debe simplificar los trámites para ser distribuidor de los productos de un fondo. Es decir, si sos agente de bolsa y estás inscripto en la CNV, cumpliendo con los requisitos para distribuir productos en la bolsa, también deberías poder hacerlo para distribuir productos de un fondo. En concreto, del mismo modo que si a una sociedad se le flexibilizan los trámites como emisor frecuente, una Alyc debería tener la misma simplificación para ser distribuidor de los fondos. Por su parte, BYMA avanzó en la simplificación de los trámites. Eso le conviene a la industria de fondos y a las sociedades de bolsa.

¿Cómo ve el incremento de la volatilidad de las últimas semanas en los mercados?

Creo que los ajustes dentro del mercado son naturales. Simplemente, lo que ocurrió en el último caso es que se extendió demasiado desde la última vez que vimos una corrección semejante y por eso puede llegar a asustar. Parte del mercado casi que se olvidó de lo que era un ajuste. Sin embargo, este ajuste es saludable y fortalece al mercado. Muchos esperaban desde hace tiempo que este ajuste finalmente suceda y me parece una buena noticia que finalmente haya ocurrido.

¿Estamos en una burbuja en los mercados globales?

Una burbuja es cuando se crea algo que es irreal. Sin embargo, si nos ponemos a ver, habrá que preguntarse si efectivamente el mundo está creciendo. Mas allá de sus desaciertos, en las últimas semanas el FMI sostuvo que el crecimiento global es sólido y pronostica un crecimiento del 3,9% para 2018 y un crecimiento también del 3,9% en 2019. Eso permite entender que el crecimiento no es irreal y por lo tanto no es una burbuja. Es más, creo que si el mundo va a seguir creciendo hay que seguir comprando acciones. El ajuste era esperable y fue un ajuste técnico y sigo pensando que hoy en día hay más optimistas que pesimistas.

¿Y en la Argentina?

El caso argentino es un poco más complejo. En Argentina el bull market (mercado alcista) está basado en las expectativas que aún no se concretaron o materializaron pero que tampoco están apoyadas en el aire ni en una mesa de tres patas. Esta apoyada en fundamentals más sólidos que en el pasado y los resultados de elecciones de medio término. Hay episodios políticos de corto plazo que también explican el bull market. Es decir, hoy tenemos un panorama casi impensado hace 15 o 30 días atrás en que el sindicalismo esté fracturado. Sin embargo, uno podía ver que en el último tiempo se desmadraron los precios y que exigía también un ajuste técnico. En Argentina ocurrió lo mismo, pero mirando hacia adelante podemos encontrar a empresas que muestran solidez y potencial hacia adelante.