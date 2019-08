La mayoría de las empresas del Merval cotizan por debajo de su valor contable

El valor de mercado de las empresas argentinas se desplomó al punto que la mayoría cotiza por debajo de lo que valen sus activos. De las 20 empresas líderes, 12 cotizan por debajo de su valor de libro.

YPF lo hace al 52%, Ternium al 49%, Transener al 76%, TGN al 48%, Telecom al 96%, Supervielle al 93%, Pampa al 78%, Edenor al 33%, Cablevision al 31%, Cresud al 60%, Comercial del Plata al 25% y Central Puerto al 79%.

En promedio, las cotizantes del S&P Merval valen el 83% de su valor libro.

Esto implica que, por ejemplo, si YPF vendiera todas sus instalaciones, inmuebles, red de estaciones y cada activo a su valor contable, obtendría más que vendiendo sus acciones.

“Comparando con antes de las PASO, todas las empresas argentinas perdieron u$s 24.535 millones en valor de mercado, una baja del 47%, al comparar los u$s 52.169 millones en las pre PASO versus los u$s 27.634 millones de hoy. Contrastando con Mercado Libre, que antes de las PASO tenía un market cap de u$s 17.900 millones menor a todas las cotizantes en Argentina, mientras hoy vale u$s 2300 millones más que todas”, calcula Ariel Sbdar, Head of Strategy del Bind.

¿Es momento de entrar entonces para los arriesgados? “No hay oportunidad de compra: el que tenía plata hacía arbitraje contra caución, que caen 70% en dos semanas, no hay caución que resista. Quienes estaban apalancados comprando están en graves problemas, porque la única garantía son las acciones de VALO, entonces tenés que salir a pedirle plata a todos el mundo, los clientes tienen 50% menos en dólares, y te llaman p decirte que se van del mercado, entonces no tenemos clientes, no tenemos negocios”, se queja Santiago Llull, vicepresidente de Futuro Bursátil.

“Está claro que como hoy está planteado el escenario, la transición (primero a octubre, y después al 10D) podrá no ser fácil, y lo que es peor aún, no será corta. Esto generará seguro oportunidades de trading interesantes, pero no se identifican con cualquier tipo de inversor. En consecuencia, aún con los precios actuales de acciones, la cautela se mantiene. No vemos grandes oportunidades de compra, pero tampoco visualizamos precios de venta en estos niveles. Hay una especie de wait & see hasta, en principio, definiciones políticas más concretas (en especial, de quien sería el elegido a fines de octubre)”, señala Sabrina Corujo, Directora de Portfolio Personal Inversiones.

“Las oportunidades para clientes con perfil conservador siguen siendo muy acotadas en activos argentinos, dado el nivel de incertidumbre alrededor del futuro político, económico, y del acuerdo con el FMI, donde dependiendo de resolución de cada uno de estos temas, el precio de los bonos podría llegar a ser muy diferente. Bajo este escenario, para los clientes con un perfil conservador”, precisa el Jefe de Estrategia de Balanz, Ezequiel Zambaglione.