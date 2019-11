La liquidación récord del agro le pone techo al dólar mayorista

El mercado de cambios empezó a operar antes de la primera hora de rueda, algo inusual en los últimos días. Sucede que el campo estuvo ansioso por liquidar sus divisas antes de la lleguada Alberto Fernández a la presidencia y se confirme su principal temor: el incremento de las retenciones hasta un 35%. Además, mañana es feriado en Estados Unidos, porque se celebra el Día de Acción de Gracias; lo que los obliga a adelantar negocios.

En este contexto es que el tipo de cambio mayorista se movió toda la rueda en terreno negativo, hasta cerrar en $ 59,77, 17 centavos menos que en la víspera.

El billete se ofreció a $ 62,25 según las pantallas del Banco Nación, el mismo precio que el martes. En sintonía, el precio promedio del minorista no registró cambios respecto del último cierre: siguió fijo en $ 62,87 para la venta.

En cambio, el dólar blue, pasó de un congelamiento en $ 68,25 para saltar luego a los $ 69,25, un alza de $1 o 1,5%.

El contado con liqui, por su parte, subía hasta los $ 72,97, lo que significaba una variación de casi 1%.

Con caídas en los precios, el mercado de granos ya descuenta suba de retenciones El mercado local de granos y oleaginosas sintió ayer el impacto al trascender que el próximo gobierno subirá fuerte las retenciones que pagan la soja, el maíz y el trigo.

En la City aseguron que el Banco Nación apareció recién sobre el final, con una intervención compradora de unos u$s 30 millones, una cifra pequeña si se tiene en cuenta lo que se llevó ruedas atrás: unos u$s 100 millones diarios.

A su vez, Claudio García, de PR Corredores de Cambio, señaló que hay mayor demanda del sector privado por el fin de mes, momento en el que se compensan operaciones.

Los agroexportadores vendieron, pero gran parte de la jugada anticipatoria al aumento de las retenciones ya se realizó durante noviembre. De hecho, los opereadores aclararon que el miércoles no veían tanto liquidación como el día anterior.

Según el análisis de Martín Polo, economista jefe de Mills Capital Markets, noviembre será un mes récord de ventas en comparación a igual período de años anteriores. Cabe aclarar, al igual que lo hace el experto, que se trata de una "estimación de acuerdo a lo que está informando" el sector.

"Noviembre sería un mes récord de liquidación del agro: entre u$s 2200 millones (liquidando u$s 115 millones por día) y u$s 2.800 millones (u$s 150 millones por día). Supongamos u$s130 millones por día", publicó vía Twitter y ratificó luego ante El Cronista.

Junto al anuncio, el gráfico es contundente, porque muestra que al menos desde 2003, 16 años atrás, la liquidación no alcanza los u$s 2400 millones.

En la City no descartaban que así sea: coniciden en que en noviembre se marcará un nuevo récord. "Es el excedente que se estuvo absorbiendo el BCRA. Me gusta un u$s130 millones; y tiene lógica", dijo un corredor de una mesa de dinero porteña.

El último dato oficial, el de las cámaras cerealeras CIARA y CEC, es el resumen de octubre, en el que ya se percibe un fuerte aumento de las ventas. "Durante octubre las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 1.978.222.227" y un monto "51% superior al del mismo mes del año anterior", indicó el informe.

En cuanto al volumen operado en el spot, se negociaron unos u$s 260 millones, menos que los casi u$s 370 millones que se movieron en la sesión previa.



Finalmente, el saldo de la subasta de letras diaria del Banco Central fue una expansión por $ 26.512 millones; fue el resultado de un monto adjudicado para las Letes de $ 144.006 millones a una tasa promedio, el equivalente a la tasa de política monetaria, de 63,003%.