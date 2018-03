La libra se recuperó y anotó su mejor jornada desde 2008

La libra esterlina vivió ayer una jornada positiva en la que llegó a u$s 1,24 luego de que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunciara que el acuerdo final sobre la salida del país de la Unión Europea (Brexit) será sometido a votación del parlamento. En un duro discurso, May confirmó que el gobierno británico someterá el acuerdo final pactado entre el Reino Unido y la Unión Europea a la votación de ambas cámaras del Parlamento antes de su entrada en vigor.

La premier británica adelantó ayer los 12 ejes de la estrategia del Reino Unido para llevar adelante el Brexit. Entre ellos, se destacaron: llevar adelante el Brexit de forma ordenada, dando certidumbre y previsibilidad a los ciudadanos y empresas; salir del mercado único y buscar nuevos acuerdos comerciales; controlar las fronteras y la inmigración; y mantener la unidad entre las cuatro naciones que conforman el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

Los mercados reaccionaron con optimismo al anuncio británico. Durante el discurso de May, la libra esterlina subió un 3%, hasta u$s 1,24 por unidad, llevando a la moneda a su mejor jornada desde 2008. El lunes, la libra había caído un 1,10% para cerrar en u$s 1,20, ante la posibilidad de un Brexit más duro de lo esperado.

La Bolsa de Londres, en cambio, se movió ayer en terreno negativo. El índice FTSE 100 cayó 1,46% y fue la mayor baja dentro de los principales mercados europeos, en medio de las preocupaciones acerca de que una libra más fuerte podría perjudicar a las compañías que obtienen la mayor parte de sus ingresos en el extranjero.

El resto de las bolsas europeas también operaron con caídas. En Frankfurt, el Dax bajó un 0,13%; mientras que en París, el índice CAC 40 cedió un 0,46%; en Madrid, en tanto, el Ibex 35 retrocedió un 0,16%. A contramano, la Bolsa de Milán subió un 0,25%.