La industria de fondos de inversión creció 50% en dólares desde mayo

El patrimonio bajo administración de la industria de Fondos Comunes de Inversión creció 50% en dólares desde mayo. A su vez, las gestoras administran $ 1.394 millones, lo que marca un récord histórico. El 51% de los fondos está invertido en fondos de mercado de dinero. La industria es liderada por las gestoras bancarias que muestran un share en el capital administrado del 62% a la vez que el 86% de los inversores en FCI corresponden a inversores institucionales, los cuales se posicionan en un 91% en fondos en pesos.

Según datos provistos por Criteria, la industria de Fondos Comunes de Inversión actualmente administran u$s 12.051 millones, lo que implica su mayor nivel desde finales de agosto de 2019. Es además el nivel más alto en lo que va del año y desde finales de mayo el patrimonio total bajo administración en la industria creció 50%. A finales de ese mes la totalidad de los fondos movía u$s 7990 millones y creció u$s 4061 millones desde entonces hasta la fecha.

Si bien el saldo es positivo, todavía las gestoras administran menos de un 35% de lo que solían gestionar en 2018 cuando la industria en su conjunto llegó a mover activos por u$s 35.400 millones.

Si el capital bajo administración se lo analiza en términos de pesos, se observa que el mismo esta en máximos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que la industria de FCI sigue batiendo récords en activos bajo administración, a pesar de que se vio obligada a readaptarse de forma continua en los últimos meses por cuestiones regulatorias.

“Aún en este contexto, el PN de la industria se ubica en récords de $ 1.394 mil millones –con un incremento del orden del 7% respecto a fin de mayo, y acumulando en el año un alza del 65%-. En dólares, sin embargo, cualquier comparación luce complicada. Los activos suman hoy unos $ 12.818 millones, ganando unos u$s 1.290 millones en el último mes, pero sólo son hoy poco más de un tercio de los máximos que llegó a tener la industria”, explicaron.

Market Share y flujos

En el informe de Criteria se destaca el share que ocupan las distintas gestoras dentro de la industria de FCI. Esta es liderada por las bancarias, las cuales tienen un share de 62,14% contra 37,86% de las independientes.

Dentro de las gestoras bancarias, Fondos Fima de Banco Galicia es la que mayor share evidencia, con el 11,38% del total, seguido por Santander Asset Management con el 8,65%, BBVA Frances Asset Management con el 6% y ICBC Investment Argentina con el 5,1%.

Entre las gestoras independientes, Schroders es la de mayor share con el 6,36%, seguido por Investis con el 3,82% y Delta con el 3,68% del total.

Según los analistas de Criteria, la variación total patrimonial en el último mes fue de u$s 1.008 millones, generado gracias a la suba de los activos financieros que otorgaron u$s 148.7 millones y suscripciones de fondos por u$s 859.7 millones.

Inversores y posicionamiento

Dentro de la industria de fondos, el 14% del total son inversores individuales mientras que el 86% del total son institucionales. A nivel agregado, el 42% del patrimonio bajo administración de la industria esta invertido en FCI de activos de riesgo mientras que el 58% restante está invertido en fondos de money market. A su vez, el 12% de los activos totales de la industria se encuentran en FCI en dólares y el 88% restante en fondos de activos en pesos.

Haciendo foco exclusivamente en el posicionamiento de los inversores individuales dentro de la industria de fondos, en el informe de Criteria se observa que estos están invertidos en un 48% en fondos de activos de riesgo y un 52% en fondos de mercado de dinero (money market). A su vez, el 29% del total están posicionados en fondos en dólares, mientras que el 71% de los activos de individuos dentro de la industria de fondos se encuentra en FCI en pesos.

Por último, al analizar el posicionamiento de los inversores institucionales, se observa que estos están posicionados en un 41% en FCI de activos de riesgo y un 59% en FCI de money market a la vez que alocaron en un 91% en activos en pesos mientras que tan solo el 9% del total están posicionados en fondos en moneda dura.

Finalmente, en lo que respecta a los flujos de fondos, desde Criteria remarcan que el 8% del total fue aportado por inversores individuales mientras que el 92% restante fue aportado por inversores institucionales. Del total de flujo de fondos en el último mes, el 19% fue destinado a FCI de activos de riesgo y el 81% restante a FCI de money market.

Al igual que destacan los analistas de Criteria, en el informe de la consultora 1816, señalan que los mayores flujos de fondos fueron direccionados hacia los FCI de money market mientras que el resto de los fondos se mantuvo estable en el último año o bien recibí rescates de fondos, generando un balance negativo en cuanto a los ingresos de fondos a los mismos.

Mientras que los FCI monet market recibieron $400.000 millones en los últimos 12 meses, los demás fondos se mantuvieron estables o bien recibieron rescates por hasta $100.000 millones como el caso de los fondos de renta fija.

Desde Portfolio Personal Inversiones explicaron que los fondos Money Markets y Renta Fija crecieron por arriba del promedio mensual, lo que sigue explicando la fuerte concentración en estas estrategias.

“Principalmente, en los T+0 se observó un crecimiento mayor y hoy representan por sí solo poco más de 51% de la industria, lo que implica 10 puntos más que en diciembre. empujados por la coyuntura local. Los de Renta Fija, por su parte, explican hoy un 30%. Si bien han ganado uno/dos puntos de ponderación en los últimos meses, sin muchos instrumentos en dólares es muy difícil pensar que volverán a explicar un 50% de la industria como hace un año”, señalaron.