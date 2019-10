La incertidumbre por el acuerdo comercial entre China y EE.UU. golpeó a Wall Street

Las acciones estadounidenses cayeron el lunes, ya que la incertidumbre sobre las recientes negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China frenaron la confianza del mercado y los inversores giraron su atención sobre la temporada de ganancias del tercer trimestre, que comienza el martes.

Los tres principales índices de Wall Street finalizaron en rojo, con lo que cortó una racha de tres sesiones de ganancias consecutivas en la que el referencial S&P 500 ganó un 2,7%.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 29,23 puntos, o un 0,11%, a 26.787,36 unidades; el índice S&P 500 perdió 4,09 puntos, o un 0,14%, a 2966,18 unidades. El índice compuesto Nasdaq, en tanto, descendió 8,39 puntos, o un 0,1%, a 8048,65 unidades.

De los 11 principales sectores del S&P 500, sólo el inmobiliario y el financiero registraron ganancias.

Disminuyeron las esperanzas en torno a las recientes negociaciones comerciales, después que Pekín señaló que se necesitaban más conversaciones y que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmara que la próxima ronda de aranceles sobre las importaciones chinas entrará en vigencia el 15 de diciembre si no se ha alcanzado un pacto para entonces.

Y aunque el presidente Donald Trump resaltó su tratado de "fase 1" con China como "por lejos, el mayor acuerdo jamás hecho", el pacto no fue llevado al papel y la mayoría de los aranceles sobre las importaciones chinas siguen vigentes.

Mientras, la temporada de resultados del tercer trimestre comienza el martes con los tres mayores bancos de Estados Unidos mostrando una caída del 1,2% en las utilidades, según analistas, en su primera baja interanual en tres años, debido en parte a tasas de interés más bajas y las tensiones comerciales.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc , Citigroup Inc y Wells Fargo and Co informarán de sus resultados.