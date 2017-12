La emisión de dinero crece al 27% y advierten que en unos meses presionará sobre los precios

El Banco Central (BCRA) finalizará 2017 con un aumento de la emisión de dinero en el orden del 27 por ciento, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el cual advirtió que el robustecimiento de la base monetaria presionará sobre los precios en los próximos meses, debido a que la demanda de pesos no sube a ese ritmo dado el actual crecimiento de la actividad económica.

"Dado un crecimiento de la actividad económica real interanual del 4% o 5%, va a ser difícil bajar la tasa de inflación mientras la base monetaria crezca a esa velocidad. Si la única herramienta para que baje es una esterilización aún mayor, mayor tendría que ser la tasa de interés y más alto el pasivo generado de lebacs. Esto último también presionaría aún más sobre el déficit cuasifiscal", analizó el Iaraf.

Y agregó: "Una mayor financiación en pesos en el mercado local a priori puede descomprimir los efectos del proceso actual. Pero tiene el riesgo de generar un efecto desplazamiento del crédito al sector privado, que se potenciaría más mientras más alta sea la tasa de interés necesaria para atraer los pesos a los bonos del Tesoro Nacional."

No obstante, el Iaraf señala que la base monetaria creció bastante menos que la emisión de dinero gracias a la esterilización vía Lebac. En 2016 se emitieron $ 311.519 millones y en lo que va de este año van $ 370.426 millones, aumento que llevó al Central a utilizar las Letras de la entidad para absorber los billetes.

En lo que va del año, la esterilización por esta vía llegó a los $ 280.508 millones, un 112% más que en 2016. Por ello, la base monetaria creció apenas $ 80.290 millones, cuando el año pasado se había incrementado en $ 200.000 millones.

En ese sentido el informe estimó que la compra de dólares al sector público en 2017 fue el principal factor de la expansión monetaria dentro de las operaciones con el Tesoro Nacional, al alcanzar una cifra de $ 160.000 millones. Por su parte, los adelantos transitorios sumaron $ 90.000 millones y la transferencia de utilidades, $ 33.500 millones.

"El Tesoro podría descargar las divisas contraídas por endeudamiento para que las absorban los privados, pero como el mercado cambiario es muy reducido, tiraría aún más abajo la cotización de un dólar al que no le sobra nada, reduciendo aún más la competitividad de los productos argentinos, generando el riesgo de acrecentar aún más el déficit comercial y la salida de divisas por turismo", señaló el Iaraf.

Según el informe, el aumento de las reservas a niveles récord (vía endeudamiento) se debió al incremento de los pasivos de base monetaria y stock de Lebac. "La contrapartida de los aumentos de pasivos de base monetaria y stock de Lebac producto de la esterilización es el aumento del activo más importante que tiene el Banco Central, las reservas internacionales", explicó.

2017 comenzó con un stock de reservas de u$s 39.296 Millones, y acumula un aumento del 40% en los pasados once meses, alcanzando los u$s 55.000 millones en los últimos días de noviembre, récord histórico de reservas del BCRA.

"El déficit requiere endeudamiento. Cuando los u$s se venden al BCRA se genera emisión de pesos. Esta emisión de pesos no es absorbida proporcionalmente a través de una mayor demanda de pesos. En consecuencia, el BCRA sale a esterilizar colocando Lebac y sube la tasa de interés de referencia. Dada una expectativa de devaluación menor por el flujo de u$s esperado vía endeudamiento necesario, se corre el riesgo de incentivar un mayor ingreso de u$s de carácter especulativo (carry trade) y por ende potenciar el circuito ya iniciado", concluyó el estudio, que de todas maneras mostró optimismo por las reformas que impulsa el Gobierno: "Lo fundamental es alcanzar el superávit fiscal primario, y para ello son clave las reformas que están en discusión en el Congreso. Tanto su aprobación como su posterior cumplimiento."