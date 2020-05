La emisión de deuda en EE.UU. es récord: estiman que alcanza el 116% del PBI

Debido al coronavirus, el Tesoro americano salió a financiarse fuertemente en el mercado emitiendo deuda a todo vapor. De esta manera, la deuda sobre PBI de Estados Unidos cruzó la barrera del 100% y se estima que se ubique en niveles récord de 116%. Debido al freno de la economía, la asistencia del Estado norteamericano es cada vez mayor y la emisión de deuda es casi seis veces más elevado que el récord anterior visto en 2008. Sin embargo, por ahora al mercado no parece preocuparle tal dinámica y las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano permanecen en niveles cercanos al 0%.

El Departamento del Tesoro dijo la semana pasada que tomará prestados u$s 3 billones solo este trimestre, lo que implica un salto de casi seis veces por encima del récord anterior, que se estableció en 2008. Además, este monto supera por mucho lo que el Estado federal emite en general durante todo un año. En el ejercicio fiscal que terminó el pasado 30 de setiembre, el Tesoro emitió por u$s 1,28 billones.

Pese a que el nivel de emisión de deuda se disparó, colocando a la deuda sobre PBI en niveles récord de 116%, el Gobierno americano esta confiado en que este no es momento de preocuparse. El objetivo de la administración de Trump es mantener a flote a las empresas y hogares estadounidenses en medio del parate generalizado por la crisis del coronavirus.

Sobre este punto, el Congreso aprobó un paquete de estímulo de $ 2.3 billones, el más grande en la historia de los Estados Unidos. Se han entregado medio billón de dólares de préstamos perdonables a pequeñas empresas a la vez que se hicieron pagos directos a familias de bajos y medianos ingresos.

En este sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso espera que el déficit del presupuesto federal alcance los u$s 3.7 trillones este año, en comparación con los sorprendentes u$s 1 trillones en 2019. La crisis del coronavirus es tan fuerte que incluso es probable que llegue más estímulo, quizás otros u$s 2 billones más adelante este año, para ayudar a los estados y gobiernos locales golpeados por la crisis.

El déficit del Estado se da también por culpa del dramático freno de la economía que generó un freno abrupto en los ingresos fiscales. El cierre de empresas y el aumento del desempleo en el que más de 33 millones de estadounidenses quedaron sin trabajo termina golpeando al fisco americano. De hecho, se espera que el déficit federal alcance el 18,4% del PIB en 2020 y disminuya solo gradualmente durante la próxima década, según el Servicio de Inversores de Moody's.

Las tasas siguen en 0%

Lo llamativo en este escenario es que pese al aumento de la deuda y del déficit, las tasas de interés de los bonos del Tesoro se mantienen en niveles cercanos a cero. La parte corta de curva soberana americana opera con tasas de 0,1% y hasta 0,28% en el tramo de un mes y hasta 5 años. En el tramo a 10 años la tasa salta recién a 0,6% y a 30 años la tasa se ubica en 1,25%.

Diego Falcone, head de estrategia de Cohen explicó que, pese al aumento de la deuda en EE.UU., no se observa un aumento de las tasas ni un rechazo sobre el dólar.

“No hay un aumento de las tasas ya que esta la Fed detrás monetizando todo ese déficit y sosteniendo a que las tasas no se disparen. Tampoco se observa un rechazo del dólar ya que mucha gente tomo deuda en dólares y se demanda dicha divisa para cancelar viejas deudas. En este momento se tienen que cubrir la falta de ingresos, por lo tanto que la Fed este financiando al Tesoro americano es bien visto”, sostuvo.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco de SBS no ve con preocupación el incremento de la deuda en Estados Unidos.

“Si bien el stock de deuda sobre PBI es uno de los indicadores más observados por los analistas, en el caso de Estados Unidos no parece preocupante ya que sus bonos son el activo de refugio más demandado por los inversores en momentos de crisis. A su vez, las tasas de interés se mantienen muy bajas tanto por la política de la Fed, que afecta principalmente a los T-Bills más cortos, como por la elevada demanda por activos de refugio. En este contexto, Estados Unidos podrá emitir grandes cantidades de deuda sin ocasionar un incremento significativo de las tasas”, explicó.

El mercado sigue sin preocuparse

Justamente, el hecho de que las tasas se mantengan en niveles tan bajo indica que los inversores no temen que la situación de la deuda de EE.UU. esté incluso cerca de un punto de quiebre. Los mercados no están volviéndose locos por la deuda de los EE.UU. Por varias razones.

Primero, este gasto es temporal y de emergencia. En segundo lugar, el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de reserva internacional y el mercado del Tesoro de EE.UU. es el más profundo y más grande del mundo. Esas son grandes ventajas que mantienen fuerte la demanda de deuda de Estados Unidos. Tercero, es extremadamente barato pedir prestado en este momento. La Fed redujo las tasas de interés a casi cero, y los economistas creen que podrían quedarse allí hasta 2022.

Por último, el estratega de Cohen agregó que hoy en día hay familias que se quedaron sin ingresos y se espera que las transferencias del Estado a las familias crezcan por encima de los valores registrados en el segundo trimestre de 2019. A su vez, Falcone advierte que los riesgos sobre la tasa y el dólar pueden reflotar una vez que la economía vuelva a funcionar.

“La discusión va a ser cuando la economía empiece a traccionar y los bancos vuelvan a dar créditos y se tenga al sector privado y público tomando deuda. Esta va a ser una situación complicada desde el punto de vista inflacionario y recién ahí empezaría a sufrir la tasa. Por ahora no es esta la situación en este momento”, advirtió.