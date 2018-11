"La diversificación es la lección más importante que deja este 2018"

Después de las ganancias que había dejado 2017, este año dejará un recuerdo amargo. El Cronista charló en esta oportunidad con Paula Premrou, CEO de Portfolio Personal, quien considera que una de las grandes lecciones del 2018 fue la importancia de la diversificación de portafolios.

-Se está terminando un 2018 que va a ser recordado por mucho tiempo. ¿Qué lecciones nos deja?

-Una de las mayores lecciones en este 2018 son las ventajas de la diversificación en el armado de un portafolio. Apuestas a un solo activo no funcionan. Si bien pueden dar resultado de corto plazo, en el mediano y largo no son productivas y sirve mucho más una estrategia diversificada ya sea por clase de activos, monedas, región, etc. Son las estrategias que suelen ser más eficientes.

-A la hora de planificar inversiones, este año fallaron todas las proyecciones económicas y financieras...

-Tal cual. Estamos en un año en el que mucho de lo que se esperaba que ocurra desde principio de año, al final no se cumplió. Nunca se pensó en una suba del dólar de un 100%, o que se disparen las tasas de la manera en que ocurrió producto de la corrida cambiaria. No estaba ni siquiera en los escenarios menos optimistas. Fue un año que se pensaba de una manera muy diferente, y que básicamente comenzó a cambiar desde el 28D.

-Tal cual. Estamos en un año en el que mucho de lo que se esperaba que ocurra desde principio de año, al final no se cumplió. Nunca se pensó en una suba del dólar de un 100%, o que se disparen las tasas de la manera en que ocurrió producto de la corrida cambiaria. No estaba ni siquiera en los escenarios menos optimistas. Fue un año que se pensaba de una manera muy diferente, y que básicamente comenzó a cambiar desde el 28D.

-Se viene un año electoral. La volatilidad va a seguir

-Seguramente. El tema clave será ver que ocurre con la volatilidad del tipo de cambio. Si bien hoy estamos transitando un período de menor volatilidad, el riesgo de que se retome aún se mantiene. Hemos visto a lo largo de esta crisis cambios económicos y políticos, llegando a partir de octubre la implementación de un nuevo esquema orientado a los agregados monetarios, y ya no de metas de inflación. Con el nuevo acuerdo con el FMI, Argentina se comprometió a no emitir más para el sector público, a buscar déficit fiscal cero (en 2019) y congelar agregados monetarios al menos hasta mediados del próximo año. Gracias a esto se vio una caída en los niveles de volatilidad del dólar. Ahora, hacia adelante, el programa necesita que a la baja de la volatilidad en el tipo de cambio sumar que se vaya descomprimiendo las tasas, que son insostenibles

para el nivel de actividad. Argentina vive así una recesión, que esperemos busque su piso en el primer trimestre del año que viene, para luego iniciar un ciclo de recuperación.

-Se nota cierta desilusión entre inversores y también en la calle...

-Muchos inversores venían "dulces" después de un 2017, e incluso un fin de año que prometía también buenas perspectivas para 2018; y los fuertes cambios que se vieron obligaron a la gente a tener que ocuparse de sus finanzas. Creo que, luego de jornadas de menor volatilidad cambiaria y si esto se mantiene, la gente va -y seguirá- tomando confianza nuevamente. Pero para ello, insisto: creo que es clave que la recesión sea corta y que las tasas puedan bajar a niveles razonables relativamente rápido.

-Se nos vienen meses complicados para el dólar como diciembre y enero

-Argentina tuvo una crisis de confianza, y la clave se centra en que se logre restablecer la confianza. Los inversores están mirando las variables financieras, y será importante ver la reacción desde el punto de vista social hacia fin del año, ya que siempre son meses complejos para Argentina. Proyectar lo que puede llegar a ocurrir en 2019 es difícil, más aún con la experiencia reciente. En consecuencia, no es extraño que lo que hoy esté mandando es el corto plazo.

-El ajuste dejó al mercado en niveles atractivos. ¿Hay qué armar una cartera mirando a las elecciones o se puede armar estrategias de mayor plazo?

-Sabemos que los mercados siempre se anticipan con lo cual, si el 2020 va a ser bueno, el mercado lo va a reflejar en 2019. El riesgo país sigue en niveles de 600 a 700, porque aun hay incertidumbre electoral. Ahora bien, si el nuevo programa monetario logra estabilizar las variables financieras, y eso le permite a Macri ser competitivo, probablemente los precios se van ir adelantando. Argentina, para un escenario en el cual el programa financiero tiene éxito, está barata. Y a este escenario le asignamos hoy un 65% de probabilidad. Pero aún así, el escenario negativo mantiene altas chances, y de darse puede generar un efecto muy negativo, lo que aún nos obliga a actuar con cautela.

-¿Qué oportunidades identifican?

-De corto plazo, estrategias orientadas a capturar tasa de interés con un tipo de cambio que se acerca a la banda inferior de flotación, son atractivas. Los productos como fondos comunes de inversión atados a productos de plazo fijo en pesos o Lecaps resultan una buena opción. Permiten flexibilidad de entrada y salida, que no es un punto menor. Incluso ahora tiene más sentido apostar al peso porque estamos en un momento en el que empieza a funcionar la oferta de dólares, y la demanda cayó. Para inversiones más largas, vemos que los títulos públicos con tasas del 10% al 12% en dólares también resultan muy atractivos para un contexto medianamente positivo. Para aquellos que quieran dólares, pero con un perfil conservador, las Letes son una muy buena opción. Al margen de cada alternativa, creemos que el inversor debe optar por inversiones que lo dejen dormir tranquilo.

-Otro factor de incertidumbre es Brasil y Bolsonaro

-Creo que lo de Brasil en el corto plazo es bueno para Argentina. Es bueno para el país, de por sí, que Brasil crezca. El crecimiento en Brasil tiene correlación positiva con el de Argentina. Ahora, de mediano plazo, será importante ver cómo va a manejar su política comercial entre Brasil y Argentina, y ver si hay una estrategia común o no. Hoy igual es muy prematuro. Aún así, si Bolsonaro logra poner un Brasil más competitivo, probablemente a Argentina la va a beneficiar.

-¿Qué novedades desde PPI?

-En octubre presentamos oficialmente nuestra Alyc, PP Inversiones (PPI), con un relanzamiento de la compañía bajo nuestra nueva marca, implementando un cambio en la comunicación, una nueva página, más servicios y productos para nuestros clientes. Siempre apuntalando lo que creemos nuestros pilares que son asesoramiento, tecnología e información. Estamos convencidos que nuestra plataforma de operaciones, que permite operar más de 2500 productos, es una de las más innovadoras y completas del mercado. Dentro de esta nueva etapa, segmentamos nuestra propuesta comercial: creamos tres tipos de oferta con servicios diferenciados, para atender de manera más eficiente y estratégica los objetivos de cada uno de nuestros clientes. Siempre buscando la mejor manera de acompañarlo en el proceso de inversión. Sumamos la apertura de cuenta digital, mediante la cual en menos de 10 minutos se puede abrir una cuenta en nuestra compañía de forma completamente on line. También incorporamos nuestro supermercado de FCI que hoy cuenta con 14 familias, más de 200 fondos, con posibilidad de poder desde nuestra plataforma conocer cada uno de ellos, clasificarlos (según perfil de inversor, horizonte, riesgo, y rendimiento, etc) y compararlos.