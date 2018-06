La devaluación del peso ya licuó al stock de Lebac en casi u$s 25.000 millones

En un contexto en el cual el dólar continuó alcanzando nuevos máximos y en jornadas en las que las Lebac captan toda la atención del mercado por la renovación de ayer, el stock de las letras del Banco Central (BCRA) se ha visto licuado en cerca de u$s 25.000 millones. Esto no significa que el BCRA se haya ahorrado ese monto pero si implica una reducción sustancial en términos de dólares de su pasivo. Es decir, no implica un ahorro directo por parte de la autoridad monetaria pero la devaluación permitió que, en términos de dólares dicha carga se vea reducida.

Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds hace un balance de la evolución del tamaño de las Lebac en la era Macri y señala que "la gestión que asumió el 11 de diciembre de 2015 recibió un stock de Lebac en pesos de $ 296.181 millones, es decir, un stock de u$s 30.381 millones al tipo de cambio de $ 9,75. Luego, el 17 de diciembre de 2015 se concretó la salida del cepo y el dólar salto a $ 13,73, licuando el stock de Lebac medido en dólares y pasando a u$s 21.318 millones".

Kowalczuk agrega también que, desde el 17 de diciembre de 2017, el stock de Lebac creció de manera constante hasta llegar a un máximo de u$s 68.329 millones al 11 de diciembre de 2017. "Esta fecha es importante ya que, tan sólo unas semanas más tarde, el 28 de diciembre, el gobierno anunciaría el cambio en las metas de inflación. Estos cambios fueron sin duda, uno de los disparadores que nos traen hasta la situación de hoy", dijo.

El Head Portfolio Manager de Argenfunds destaca que "los números actuales nos muestran que el stock de Lebac representa u$s 43.422 millones, es decir casi u$s 25.000 millones menos que a diciembre de 2017. La cifra es el equivalente a nada menos que un 51% de las reservas en moneda extranjera del BCRA, y que alcanzaban los 48.972 millones".

Hacia adelante, Alejandro Kowalczuk considera que, "en el marco del acuerdo con el FMI, se espera que vaya disminuyendo el stock de Lebac, no sólo medido contra dólares sino también en pesos. Lo esperado aquí es que con las emisiones del Tesoro Nacional se cancele de manera anticipada la deuda que tiene el tesoro con el BCRA a través de Letras Intransferibles. Dado el faltante de pesos en el mercado producto de la colocación, se espera que el mercado venda Lebac al BCRA volviendo a inyectar los pesos".

Ayer, el BCRA renovó el 60% de la licitación de Lebac, con lo que aumentó el dinero en circulación en cerca de $ 200.000 millones. Esto fue compensado en parte por pagos del Tesoro a la autoridad monetaria, en concepto de cancelación de Letras Intransferibles por más de $ 67.000 millones (ver tapa de Finanzas y Mercados).

"En el punta-punta de este movimiento lo que tenemos es menos Lebac (deuda de corto plazo del BCRA), más deuda del tesoro nacional (de más largo plazo) e igual cantidad de pesos circulantes", detalla Kowalczuk. "Ahora bien, lo que no hay que perder de vista aquí es que la licuación y este último mecanismo de disminución de Lebac, apunta a solucionar el problema de stock, pero no el de flujo", dijo.

Para el Head Portfolio Manager de Argenfunds, el problema de fondo hoy es el déficit fiscal. "Este es el problema a solucionar para que no existan incentivos políticos para volver a recurrir al BCRA como fuente de financiamiento directo, o se financien montos tan significativos por lo que se necesite realizar las colocaciones en el exterior y luego se presione al BCRA a comprar esos dólares para mantener un tipo de cambio competitivo", comentó.

El analista financiero Christian Buteler señala que "la función del BCRA es cuidar la moneda y no licuar sus tenencias. También, la institución financiera debe asegurar una inflación baja y este tipo de devaluaciones provoca un incremento del pasaje a precios".

Respecto del tamaño del stock de Lebac, Buteler resalta que "hay que tener en cuenta las tasas de más que se pagan hoy, respecto de lo que se pagaba antes. Hoy en día la economía se mueve con niveles de tasas de casi 14 puntos porcentuales más respecto de comienzo de año. Eso también hay que tenerlo encuentra respecto del costo de la devaluación".

Finalmente, Gabriel Zelpo, Economista Jefe de la consultora Elypsis señala que es "cierto que bajó bastante el stock de Lebac medido en dólares, particularmente el que se encuentra fuera de entidades financieras. Aun así, sigue siendo elevado. Creo que hacia adelante hay que reestablecer confianza para traer tranquilidad al mercado ya que los números por si solos son frági-les pese a la licuación".