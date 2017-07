La devaluación del peso sólo compensa parte de la pérdida de competitividad

La escalada que, en dos tramos, protagonizó el dólar desde mayo pasado hasta ayer le permitió una significativa recuperación de competitividad al peso argentino, aunque sin embargo todavía se mantiene apreciado en comparación con el momento de la salida del cepo cambiario. Los datos del Banco Central muestran que la devaluación del peso de las últimas semanas hizo que la moneda argentina se despegara de la suerte de sus socios comerciales y revirtiera el atraso sufrido en la primera mitad del año. Sin embargo, aún con los avances del dólar, la competitividad cambiaria vuelve a niveles de febrero de este año.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) es una de las formas de medir que tan caro o barato está un país, dado el valor relativo de su moneda. Al sumar a las variaciones en el precio dólar el efecto de la inflación, en comparación con las mismas variables de los socios comerciales del país, el índice ayuda a diagnosticar si hay atraso cambiario y que tan importante es.

El ITCRM que elabora el Central le asigna un valor de 100 al día de la salida del cepo y, cuando baja, indica que desde el punto de vista cambiario la Argentina se encarece en comparación con sus socios comerciales. Cuando sube, los bienes y servicios producidos en el país se abaratan: mejora la competitividad cambiaria.

Desde su piso del año en 82,3 puntos, alcanzado en los primeros días de mayo último, la devaluación del peso causada primero por el "efecto Temer" y, más recientemente, por un cambio del sentimiento inversor respecto a la sustentabilidad del dólar barato, el tipo de cambio real multilateral escaló 8 puntos hasta alcanzar 90,3 puntos el miércoles.

"Es sin dudas una variación significativa, un avance del 10% en menos de dos meses no es poco. Ahora, que eso alcance para devolverle competitividad a sectores de bienes transables complicados por el atraso cambiario es otra cosa. Es bueno que pase, pero no creo que influya en decisiones de turistas que salen en julio de viaje y ya están tomadas. Es una mejora en el margen", comentó el economista Federico Muñoz.

El atraso cambiario se ve en números de intercambio comercial y de servicios. En cada uno de los primeros cinco meses del año la balanza comercial arrojó resultados negativos y acumula un rojo de u$s 1863 millones, frente al superávit de u$s 515 millones de 2016. La sangría en servicios se ejemplifica con salidas netas por turismo por u$s 4370 millones en el mismo período, un 36% más que un año antes.

"En los números es una mejora, da un poco más de aire, pero teníamos un dólar a $ 16 en marzo del año pasado, en los meses siguientes se desplomó y no volvió a ese nivel hasta mayo. En el medio, tuviste 24 puntos de inflación, la gran pregunta es por qué dejaron que se apreciara tanto el peso en un principio", agregó el economista Martín Vauthier.

El tipo de cambio real estaba en 73 puntos justo antes de la salida del cepo, llegó a mejorar hasta 107 puntos en marzo del año pasado y tocó sus puntos más bajos en mayo de este año. Todavía existe una mejora respecto del régimen cambiario previo (el tipo de cambio real multilateral es 22% más alto), argumento habitual en el oficialismo, pero el avance la escalada de la divisa por importante que parezca. Es decir, la argentina está más cara en dólares hoy con el dólar a $ 17,37 que cuando el dólar valía $ 16 en marzo del año pasado.

La comparación del avance del dólar frente a la inflación también muestra que el avance de la divisa sólo compensa retrasos previos. El dólar sube 7,49% en lo que va del año y 16,23% en los últimos 12 meses. La inflación que miden privados, mientras tanto, acumulaba 12,6% en el año y 23,5% en términos interanuales.