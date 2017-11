La compra de reservas le cuesta u$s 1500 millones al Banco Central

La política de compra de divisas con pesos que luego deben ser esterilizados a través de la emisión de Lebac le costó al Banco Central (BCRA) u$s 1450 millones, según el cálculo de una consultora privada. Con todo, ese resultado varía día a día de acuerdo a los cambios en el valor del dólar, moneda en la que están denominadas las reservas internacionales, con lo que un dólar de $ 18,50 reduciría ese costo a cero.

Tras las declaraciones del titular del BCRA, Federico Sturzenegger, respecto a que la política de acumulación de reservas marcha demasiado rápido para su gusto la consultora Elypsis se preguntó cuál ha sido el costo de ese proceso.

El BCRA compró alrededor de u$s 28.500 millones desde el cambio de Gobierno, más que nada dólares que el Tesoro obtiene en el exterior a través de colocaciones de deuda y que luego necesita pasar a pesos para afrontar sus gastos. La autoridad monetaria emite pesos para hacer esas compra y, luego, los absorbe a través de emisiones de Lebac que hoy pagan tasas que parten del 28,75%.

"Dado que al intervenir el BCRA toma la posición espejo del inversor cambiario, lo que aquel pierde lo gana este último: el costo de la intervención es igual a la ganancia del carry trade", explica el reporte. "Desde enero 2016, el BCRA compró u$s 28.500 millones por los que pagó u$s 1.450 millones. La estimación resulta de considerar el costo de carry que surge del diferencial entre la tasa de Lebac y la tasa libre de riesgo de EE.UU., en u$s 5.100 millones, al que deben restarse las ganancias por valuación, en u$s 3.650 millones", explicó Elypsis. "En este sentido, si la intervención cambiaria es anticíclica, cuando el peso regresa a su equilibrio, el costo de intervención cae o incluso se vuelve ganancia", agregó el informe.

Para que el resultado del BCRA fuera neutro, mientras tanto, el dólar debería haber iniciado noviembre a $ 18,50.