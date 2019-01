La compra de dólares ya sumó $ 3000 millones a la meta de base monetaria

El Banco Central (BCRA) presentó ayer su informe quincenal de seguimiento de la base monetaria y mostró un nuevo cumplimiento. Además, dio precisiones sobre el impacto que tuvo la compra de dólares sobre el marco monetario.

Tras el ajuste estacional efectuado en diciembre por el aumento de la demanda de dinero, que hizo subir el objetivo un 6%, la meta de agregados monetarios para enero había quedado en $ 1,351 billón (promedio mensual diario) a comienzo de este mes. Según el régimen establecido, los agregados no deberían mostrar crecimiento por encima de ese valor.

Sin embargo, ese objetivo fue nuevamente corregido este mes debido a la inyección de pesos que resultaron de las compras de divisas que el BCRA realizó en las últimas jornadas luego de que el tipo de cambio perforara el piso de la zona de no intervención. Hasta el 15 de enero, el organismo había adquirido u$s 160 millones en 4 ruedas (ayer sumó otros u$s 30 millones) y, como esa expansión no se puede esterilizar, la meta para el mes aumentó en $ 3000 millones, hasta $ 1,354 billón.

Teniendo en cuenta ese nuevo objetivo, en la primera quincena del mes el BCRA mostró un sobrecumplimiento de $ 13.000 millones, ya que el promedio acumulado de la base monetaria en ese período fue de $ 1,341 billón. A diferencia de diciembre, cuando el organismo que conduce Guido Sandleris se había propuesto sobrecumplir la meta por $ 16.000 millones (finalmente lo hizo por $ 14.000 millones) en enero la entidad no se impuso a sí misma ninguna exigencia adicional sino que el Comité de Política Monetaria afirmó que "cumplirá la meta" de base monetaria este mes y que "podría sobrecumplirla" en febrero y marzo, aunque anunciaría el eventual objetivo de sobrecumplimiento a comienzo de cada mes.

Como el aumento de la base monetaria por compra de divisas se prorratea entre los días hábiles que quedan en el mes, el impacto de las adquisiciones de enero se verá plenamente reflejado en el objetivo de febrero y marzo. De esta manera, el tope de base monetaria para febrero y marzo quedó ajustado a $ 1,357 billón. No obstante, como ese límite solamente tiene en cuenta la expansión por compra de dólares entre los días 10 y 15 de este mes, se volverá a ajustar a partir de los u$s 30 millones adquiridos ayer y la acumulación de reservas que el BCRA pueda hacer hasta fin de mes.

La herramienta que tiene la autoridad monetaria para manejar la liquidez, son las licitaciones diarias de Leliq. En ese sentido, el BCRA celebró en un comunicado la caída en el costo del dinero: "Propiciada por la inyección de liquidez resultante de las compras de divisas, la tasa de interés promedio de las Leliq retomó su tendencia decreciente: se ubicó el 15 de enero en 57,6%, lo que implica una baja de 1,6 puntos porcentuales respecto a fin de diciembre y de 15,9 puntos porcentuales respecto al máximo alcanzado de 73,5% el 8 de octubre".