La caída del petróleo afectó al Merval, que sumó su segunda baja consecutiva

Los papeles de Petrolera Pampa cayeron 3,11 por ciento, a 84,20 pesos cada uno, presionados por el fuerte retroceso del precio del petróleo y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segunda caída consecutiva al perder 0,73 por ciento, hasta situarse en las 22.059,84 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Agrometal (2,85%), Autopistas del Sol (2,44%), y Telecom Argentina (2,19%).

En la primera semana de junio, el Merval acumuló una suba de 0,67%.

“Con un ‘payrrolls’ que dejó una lectura positiva, Wall Street pudo recuperar un mejor tono tras el resbalón de ayer, a pesar de lo cual los activos locales estuvieron más débiles condicionados -mientras se siguen las señales sobre elecciones- por un dólar que se continuó ‘desinflando’”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval perdió 0,7%, dado que extendió la corrección de la rueda previa de la mano de las energéticas y también las petroleras ante la presión bajista del WTI, bajo un volumen más limitado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 286.193.770 pesos, con un balance de 47 papeles en baja, 31 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos se presentaron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país todavía alrededor de los 445 puntos básicos”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,43%, el AY24 sumó 0,07%, el Descuento en dólares bajó 0,04%, el Descuento en pesos creció 1,59%, el NF18 ascendió 0,18%, el Par en dólares saltó 0,45%, el Par en pesos mejoró 0,90%, el PR13 progresó 0,75%, y el PR15 cayó 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se desvalorizó 0,68% ($ 145,50), el TVPE (en euros) se hundió 2,37% ($ 165), el TVPP (en pesos) bajó 1,03% ($ 9,65), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 0,67% ($ 149).

¿Qué pasa con los ADRs?

En ese contexto, los papeles de Globant se hundieron 4,48%, hasta los u$s 40,89 cada uno, y lideraron las bajas entre las firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Los otros ajustes más importantes los registraron Telecom Argentina (-1,50%, u$s 28,33), Tenaris (-1,27%, u$s 30,81), y Francés (-0,98%, u$s 18,10).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Bunge (1,94%, u$s 76,87), Irsa Inversiones y Representaciones (1,35%, u$s 23,97), y TGS (0,85%, u$s 16,64).