La bolsa subió 3,6% pero aclaran que fue apenas un rebote técnico

Después de la caída estrepitosa del Merval, el índice repuntó 3,6%. Sin embargo, los expertos advirtieron que se trató de un rebote técnico en medio de una rueda en la que el dólar fue protagonista, por el salto de 63 centavos hasta los $ 28,68.

Aunque la suba fue acompañada de un volumen importante de negocios, $ 1245 millones prácticamente el mismo con el que se hundió 9% el miércoles, hay que tener en cuenta que fueron cuatro las ruedas negativas, de manera que el 3,6% recuperado es ínfimo en comparación al 13,1% que perdió el Merval entre el viernes y el miércoles pasado.

Las mejores performances correspondieron a los bancos y energéticas, los mismos sectores que habían sufrido la ola de ventas sesiones atrás. Grupo Financiero Galicia trepó 10,3%, Banco Macro saltó 9% y Banco Francés sumó 8,9%. En tanto, PGR y Edenor ganaron 6,6% y 4,4%, cada uno. En terreno internacional, los saldos fueron mixtos, siendo los ADRs de las financieras las únicas que sobrevivieron: crecieron entre 4,2% y 7,8%.

En Rava Bursátil, Eduardo Fernández aseguró por medio del informe diario: "Por ahora nada indica que la tendencia bajista de mediano plazo haya cambiado. Simplemente asistimos a una jornada de recuperación, que podría extenderse un par de días más".

Por MATÍAS BARBERÍA El BCRA renovó futuros y licitó más divisas pero el dólar volvió a saltar El minorista subió 63 centavos a $ 28,68. Operadores hablaban ayer de fuerte demanda de fondos del exterior y también de filiales locales de empresas extranjeras que cierran balances hoy y tienen que girar utilidades. El BCRA aumentó el monto de dólares del FMI que licita a diario de u$s 100 millones a u$s 150 millones.

Para el operador de Mayoral, Rubén Pasquali, "con el dólar así, la suba de las acciones es algo mentirosa". Aclarado esto, también comentó que el mercado bajó demasiado: "Yo, en estos precios, ya miro acciones argentinas; ahora los precios están muy baratos". El experto subrayó que son los grandes fondos de inversión los responsables del derrumbe de los últimos días. "Los que estuvieron vendiendo fueron fondos de afuera, no era una baja de venta local. Hubo un informe de Morgan que le bajo el target a Argentina, algo que pasó ayer (por el miércoles), pero se conoció hoy (por ayer); pasó de sobreponderar a neutral, algo que en un mercado muy chiquito pega fuerte. Además, que Argentina sea emergente implica que dejará de ser fronterizo, y en ese índice era número uno, la que más ponderaba; esos activos hay que desarmarlos. No sé con qué velocidad se va a hacer, pero ya terminan el mes y el semestre y el ruido global no ayuda, por eso cae más que el resto", explicó.

Desde Estudio Ber, Gustavo Ber sostuvo: "Con Wall Street buscando un respiro tras las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las acciones locales ensayaron un rebote, el cual no fue acompañado por los bonos ya que los inversores perciben incertidumbre, y de allí que el dólar haya seguido en ascenso".

Los títulos públicos cedieron en promedio un 0,4% en sus cotizaciones en dólares, lo que llevó a que el riesgo país coqueteara con el quiebre de la barrera psicológica de 600 puntos básicos.

Por su parte, Martín Saud, senior trader de Balanz, señaló que los bonos habían arrancado muy flojos por la mañana. El especialista tomó el título a 100 años como referencia, dado que es muy operado en el mercado internacional, y resaltó que el precio pasó de perder u$s 1,50 a 50 centavos, es decir que si bien hubo un rebote, la remontada no alcanzó para superar el valor de cierre del miércoles (ver contratapa). Lo mismo pasó con el Bonar 24, otro bono que se negocia bastante, abrió medio dólar abajo y terminó con un descenso de 20 centavos respecto del cierre previo.

Según Ber, los bonos "continúan más pesados" porque los inversores extranjeros "liquidan indiscriminadamente títulos", un accionar que provoca que los rendimientos argentinos se disparen por encima del 8% en el tramo medio y hasta más del 9% en el tramo largo.

Los grandes inversores se desprenden de la deuda emergente para refugiarse en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así es como el rendimiento de los títulos a 10 años se ubica en 2,849%, previo paso por 2,822%, mínimos desde el 31 de mayo.