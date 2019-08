La bolsa porteña consolidó una mejora de 3,73%

La bolsa local ganó 3,74% con acciones que se recuperaron hasta 15%.El rebote se vio desde el comienzo de la jornada. gracias al mejor clima que propició el consenso al que llegaron ayer el presidente y candidato Mauricio Macri y el candidato Alberto Fernandez .

De hecho esta tendencia alcista se percibió desde el cierre de ayer, ya que la noticia trascendió cuando el mercado seguía abierto.

En el mercado local, los papeles se incrementaron hasta superar los 15, 24%, como en el caso de Mirgor. Grupo Supervielle y Aluar. con mejoras de 11,5% y 10%.

Sólo dos papeles terminaron en rojo: YPF y Grupo Financiero Galicia, que perdieron 2,6% y 0,04% respectivamente.

"La suba es muy importante. En la bolsa local no se nota tanto porque a la vez baja fuerte el tipo de cambio, entonces la suba, si la ves en dólares, es muy llamativa, pero la tomas como nominal en pesos y lo que encontrás es que se netea por el dólar", dijo Jorge Alberti, titular de Elaccionista.com.

Para el experto, el motivo de la recuperación de hoy tiene que ver con el acercamiento de los canditatos: "Creo que todo colabora. Alejarse de los extremos de confrontación y acercar las posturas civilizadas para una posible transición ordenada lleva calma a un mercado que estuvo en pánico".

Por su parte, José Bano, gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com, aclaró que todavía no se puede hablar de un cambio de tendencia. "Pensar en una cambio de rumbo me aprece demasiado prematuro; esto no se sabrá hasta dentro de unos días. Sin embargo, lo que sí percibo, es un cambio en los clientes. Entre ayer y hoy me llamaron clientes que preguntaban si ya no eran precios para comprar. ¿No está todo muy barato ya?, preguntan. Es gente que está pensando en redoblar la apuesta", detalló.