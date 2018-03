La bolsa perdió 2,7% golpeada por otra caída del crudo y el lastre de Petrobras

Los mercados de China lograron estabilizarse, aunque los emergentes continúan afectados por la caída de los commodities, en especial el valor del crudo que no logra encontrar un piso. Tras la caída del 3,2% en el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) hasta los u$s 30,41 por barril - llegó a cotizar por debajo de los u$s 30, un mínimo que no alcanzaba hace 12 años -el índice Merval perdió 2,73% a 10.656,59 puntos.



Pero esta vez no fue solo la caída del crudo que afectó al Merval, la noticia de que Petrobras había recortado sus planes de inversión en un 25%, hundió a la acción de la petrolera en un 8,7%. Además la compañía anunció que un mayor deterioro en los precios del crudo y del real brasileño podría generar nuevas revisiones. Como resultado, los negocios de estas acciones fueron temporalmente interrumpidas, lo que se conoce como "llamado a plaza", cuando llegaron a caer un 10% intradiario.



Pese a que el volumen operado subió un 38% más que en la rueda anterior - tras alcanzar en acciones los $ 221.7 millones - la caída de Petrobras presionó a la baja los papeles de Aluar (6,34%), Transener (5,84%), Edenor (3,29%) e YPF (2,24%). En cambio, solo cerraron en terreno positivo los papeles de Banco Macro (1,88 %).



"Con la caída del petróleo y los commodities en general, las únicas acciones que se salvan son los bancos. Lo que está claro es que este panorama luce muy negativo para los productores de shale, como YPF, al incrementarse los costos de producción", dijo Rubén Pascuali, operador de la firma Mayoral Bursátil. En el actual escenario, los únicos que pueden operar en terreno positivo son los bancos, frente a la expectativa de un acuerdo con los holdouts, sostuvo Pasquali.



"Desde punto de vista local, la reunión con los holdouts nos puede dar una señal de si estamos más cerca de lograr un acuerdo. En este sentido, vas a ver un mercado partido, selectivo, con algunas acciones que van a subir", agregó.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares fueron los más castigados, tras la caída de 20 centavos en el dólar oficial hasta $13,55 además en una baja del contado con liqui, que se hundió 2% hasta los $ 13,89, mientras que el dólar Bolsa cedió 14 centavos a $ 13,79.



Las bajas mas importantes fueron para el Bonar 2020 (2,3%), el Par ley local denominado en dólares (2,2%) y el Discount en dólares ley argentina (2%). En tanto, el Bonar 2017 cerró con un rojo de 1,7% y el Bonar 2024 lo hizo con una baja de 1,5%.



"La caída en el spot y en el contado llevó a que la mayoría de títulos en dólares terminen registrando bajas. Se trató de una leve caída de paridades", dijo el analista de Cohen, Juan José Vazquez. Para Vázquez será dificil que el mercado local se diferencie de las viscitudes internacionales que están afectando a los emergentes en general. "Si el mercado nortemaricano sigue endeble, los commodities continúan en esta situación, pensar en la bolsa subiendo suena un desafío importante. Hay que ver plaza por plaza", dijo.



La dinámica del Merval contrastó ayer con los mercados chinos, que cerraron más estables - la bolsa de Shanghai tuvo un avance de 0,2 % - y las bolsas europeas, que registraron subas moderadas de hassta 1,6%. En tanto, Wall Street subió un 0,72%, reflejado por el Dow Jones, su principal índice. A su vez, el S&P 500 ganó 0,78% y el Nasdaq Composite sumó 1,03%.