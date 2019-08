La bolsa opera casi 1% a abajo pero el riesgo país mejora un 1,2%

En la apertura el índice porteño, el S&P Merval, no encontraba el rumbo, hasta que se inclinó a la baja, un descenso que por ahora no es muy significativo, ya que no superaba el 0,7%.

Por su parte, los precios en dólares mostraron, en el arranque, incrementos de hasta 2,6%, lo que provocó la caída del riesgo país hasta los 1800 puntos, 21 unidades menos que el viernes, o una mejora de 1,2%. La renta fija local había caído mucho el viernes, de maner que lo que se ve hoy, según los operadores, es tan solo un rebote.

Las acciones que componen el S&P Merval se movían en ambas direcciones, es decir que la baja general es producto de un saldo entre las subas y bajas y no una tendencia de un acumulado de caídas leves. En las puntas se encuentran las acciones de BBVA que perdían 3% y las de Telecom, que ganaban 3,7%.

En tanto, entre los ADRs se registraban mayoría de números rojos, siendo el hundimiento de 2,5% de YPF el más llamativo.