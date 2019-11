La balance de la semana en el mercado en 5 datos

A poco más de 30 días del diez de diciembre, y en el final de la segunda semana de transición, no hay definiciones económicas ni financieras concretas. En consecuencia, las dudas sobran, y la impaciencia comienza a ganar terreno. La prioridad, entre las exigencias del mercado y como venimos remarcando, tiene que ver con el tratamiento de la deuda.

Faltan definiciones (y el mercado comienza a ponerse impaciente)

En relación a esta última, la semana trajo señales mixtas frente a la lectura de las diferentes declaraciones y/o trascendidos. En primer lugar, Fernández advirtió sobre “una negociación difícil” con el FMI y aseguró que en estas condiciones económicas, las cuales hace responsable al fondo y el gobierno actual, Argentina no puede pagar la deuda. No obstante, se mostró confiado en que contarán con el apoyo la comunidad internacional. Por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda no dejaron de remarcar, con un tono más bien conciliador, la disposición de trabajar en conjunto en este periodo transitorio. Incluso desde el Fondo aseguraron estar listos para iniciar las negociaciones con el presidente electo y su equipo de forma inmediata, pero pidieron un plan económico antes de pensar en la reactivación del programa por u$s 57.000 millones. Recordemos que en la actualidad ya desembolsaron unos u$s 44.000 millones.

En este contexto, los bonos soberanos cerraron en negativo, donde ya el diferencial por legislación no fue un distintivo. Así, los bonos en dólares cerraron con bajas de entre 3% y 7%. Donde las paridades se colocaron en promedio debajo del 40%, a excepción del DICY (Ley New York) que aún supera el 50%. En ese sentido, el Riesgo País sumó más de 160 puntos en la semana, y se ubicó en 2437 puntos –máximo de 8 semanas-.

La volatilidad en este mercado fue un dato, y volvemos a insistir que esta se encuentra directamente relacionada con la falta de definiciones con respecto a su tratamiento. El Gobierno electo no hizo referencia a este punto clave y, de hecho, dejó por ahora hasta de hablar de un simple reperfilamiento. Pero si realmente se busca una reestructuración rápida y amistosa (para lo que debería evitarse antes un default) esperamos que oficialmente los encuentros entre los designados por Fernández y el FMI como con los acreedores privados, no tarden en comenzar.

Acciones en baja y con selectividad (de la mano de los balances y algunas noticias)

En el análisis de la renta variable, la semana terminó complicada –al igual que los bonos-, en especial por la caída del viernes del S&P Merval del orden del 5%. En la semana, el índice perdió un 2.5% con un panel dividido entre subas y bajas. Puntualmente, en este análisis, las mayores subas fueron para Cablevisión, Grupo Financiero Galicia y Comercial del Plata de entre 4-7.6%; en contraposición, los mayores rojos para EDN, TGS, Pampa, Aluar, y Cresud que cayeron entre 7.5-12.5%.

Así el cierre de la semana marcó en pesos un nivel de 34.131 puntos, nuevamente testeando la media móvil de 200 ruedas, y recortando desde los niveles máximos intradiarios testeados en la semana en la zona de 37.700 puntos. En dólares, en tanto, el índice se ubicó en 437 puntos –sólo para mantener como referencia, tengamos en cuenta que antes de la PASO se situaba en 1000 puntos-.

La renta variable, y más allá de la falta de definiciones de política, hubo otras dos noticias que afectaron a mercado y presionaron sobre la selectividad reflejada. Una, fue los balances del tercer trimestre. Aunque esperable, los primeros resultados mostraron un mix. Entre los más relevantes, se conocieron los números de Supervielle, Telecom, Transener, TGS, YPF, Banco Francés, BYMA, y Loma Negra.

La segunda, la decisión del MSCI de remover del índice de Emergentes los papeles de Frances, TGS y PAMP. A la vez, que estableció que no habría nuevas incorporaciones de acciones argentinas. Frente a esta decisión que se hará efectiva recién el 26 de noviembre, las tres acciones sufrieron importantes pérdidas este viernes. Cabe destacar que sólo quedan tres empresas argentinas dentro del indicador: GGAL, BMA e YPF.

Dólar estable, brecha en bajas y BCRA comprador de u$s –más de 1000 millones-

En el mercado de cambios, un dólar estable, un BCRA comprador de USD y la volatilidad de la brecha fueron los datos. El billete mayorista retrocedió a un promedio de 5 centavos diarios para cerrar en $59.50, mientras que, en las pantallas minoristas, la divisa se ubicó en $63.05 y se apreció 0.4% con respecto al viernes pasado. La tranquilidad, y la presión bajista, era esperable en un contexto de cepo hard desde hace ya dos semanas. Los negocios de la plaza, en tanto, se ubicaron en promedio en USD 400 millones diario, por arriba de los USD 300 millones de la semana pasada.

El protagonista de las ruedas, pero ya como principal comprador de dólares, volvió a ser el BCRA. Las estimaciones apuntan a que compro unos USD 190 millones en promedio diario, sumando en las últimas dos semanas unos USD 1000 millones. Recordemos que la semana anterior a las elecciones, la entidad para contener, pero la suba del billete había vendido más de 2600 millones.

Por último, dos datos más: la brecha y las reservas. Por un lado, la volatilidad de la brecha cambiaria en la semana, que terminó la semana por debajo de los máximos de 35/36% alcanzados tras las elecciones. Puntualmente, la brecha entre el oficial y el CCL se ubicó en 31.3%, contra un nivel de cierre de la semana pasada del 32.9%. Igual en la semana, y como dato, llegó a testear mínimos de 30.4%. Mientras que con el MEP fue del 23.6%. El spread entre ambos es así del 6.2%.

Por otro lado, la caída en las reservas se desaceleró fuerte -con una demanda de divisas restringida para atesoramiento, y un Central que pasó a una posición compradora en el mercado spot-. Esto influenciado también por una salida de depósitos en USD que también se desaceleró. Así sólo podemos decir que afectaron negativamente el stock los pagos de deuda, y más específicamente los intereses del bono AY24 por USD 290 millones. Cerrado el viernes, en este marco, el nivel fue de USD 43.336 millones.

Terminando lo local con el análisis de la política monetaria, la tasa de Leliq cayó por sexta rueda consecutiva y retomó los niveles registrados previos a las PASO. A pasos agigantados, la tasa pierde en noviembre cinco puntos, y se ubica ya en 63.21% -a solo 21 pbs del piso establecido para el mes -.

Máximos en el mercado americano (pero con renovadas dudas sobre el acuerdo comercial)

Ya en el análisis de lo internacional, la atención de los mercados se mantuvo sobre los avances (o no) del frente comercial. De hecho, el rally alcista que vimos a lo largo de toda la semana comenzó a verse opacado en las últimas horas, por las dudas que surgieron en torno al acuerdo comercial de “fase uno” entre China y USA.

Puntualmente, el dato de este viernes, era que Trump aseguró que no acordó (aún) eliminar los aranceles de los productos del país asiático. Ahora, si cambiamos a otro driver, debemos hablar ya de la etapa final de la temporada de resultados. El balance hasta ahora arrojaba que de las 448 compañías que han informado hasta ahora sus resultados, el 74% superó las proyecciones.

En este marco, y después de haber alcanzado nuevos máximos históricos, el Dow Jones cerró en 27.681 puntos y el Nasdaq en 8.475 puntos, con subas de 1.2% y 1.1% respectivamente, en la semana. Mientras que el S&P500 en 3.093 puntos, ganó 0.9% en las últimas cinco ruedas. Por su parte, los principales mercados de Europa cerraron con mayoría de subas medidas en dólares.

Palpitando lo que vendrá….(que podrá no ser fácil)

En cuanto a lo que esperar de la semana que viene, la atención seguirá centrada en la espera de definiciones de política económica, financiera y monetaria –o al menos, sobre el armado del equipo del próximo Gobierno-. En tanto, como referencia de la salud de la economía argentina tendremos el dato de inflación de octubre, donde esperamos, según los cálculos realizados en nuestro Monitor de la Economía Real, una desaceleración en el índice de precios hasta alrededor del 4% -luego de haber saltado al 6% en septiembre-. No obstante, nivel que claramente sigue siendo alto.

Además, otro termómetro –con impacto en la selectividad de las acciones- será la temporada de balances argentinos, que luego de un viernes agitado, seguirá la semana próxima con los números de Galicia, Pampa, Central Puerto, Cablevisión, San Miguel, y Grupo Mirgor, entre otros.

Por último, en la agenda económica externa nos mantendrá ocupados principalmente de miércoles a viernes, con datos de todo tipo y color. Conoceremos las cifras de Inflación y producción industrial de USA y de la UE. También la Inflación Mayorista (PPI) de Japón, como el PBI de la Eurozona, Japón y Hong Kong del tercer trimestre. Para cerrar, también el índice de producción industrial de China. Un combo que nos dará un mejor panorama de la salud de la economía mundial de cara al último mes del año.

Como dato relevante, recordemos que este lunes habrá feriado en EEUU (por el Día de los Veteranos de Guerra), lo que mantendrá los niveles negociados en los mercados internacionales en mínimos –incluso en el mercado local-.