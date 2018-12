La asamblea de Rofex se encamina a aprobar la fusión con Matba

Luego del clásico de ayer entre River y Boca, se viene la otra superfinal, no del fútbol, sino de los mercados, entre Rofex y Byma. Mañana la asamblea de los rosarinos aprobará la integración con Matba y pasado mañana será la asamblea del Mercado a Término de Buenos Aires, donde habrá récord de público, al punto de que 83% de los accionistas ya retiraron su tarjeta, cuando por lo general van la mitad. Mañana, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aprobaría la fusión. Si bien sólo tienen 5% de las acciones, es escuchada por su prestigio y tiene predicamento, al punto que todos los sectores de la cadena están representados allí. "Los exportadores prefieren la fusión, capitaneados por Roberto Curcija (tesorero de la Bolsa de Cereales) pero hay divisiones. Curcija defiende la posición de los exportadores, mientras el resto está deliberando", revela una fuente al tanto de la negociación.

"Por la cantidad de tarjetas que se retiraron para asistir, se nota que existe una preocupación y ocupación muy fuerte por los dos lados. Con tanta gente presente, es altamente probable que se apruebe la fusión. Luego hay un período de 15 días corridos para que aquellos que quieran oponerse (acreedores, por ejemplo), ejerzan su derecho", detalla alguien al tanto de las idas y vueltas.

Byma está presentando un paper a los accionistas de Matba elaborado por Equity Research Desk, donde dice que la valuación de Rofex escindido de u$s 212,3 millones no incluye las contingencias de dólar futuro: "El riesgo contencioso existe. Por lo tanto, la valuación de Rofex escindida debe incluir la contingencia de dólar futuro. Las tarifas de Rofex son 10 veces más altas que sus comparables y seguramente caerán, lo que llevará a una valuación de u$s 100,1 millones excluidas las contingencias", dice el el documento al que tuvo acceso El Cronista.

En Rofex aseguran que ellos no tienen contingencias y que "el nuevo mercado es el que no tiene contingencias". Los rosarinos se sienten felices y aseguran tener al 70% de la gente respaldándolos, donde incluyen un apoyo total de los grandes jugadores del mercado, de los jóvene y de gente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Están convencidos de que la Bolsa de Cereales los va a apoyar y, aunque se abstuvieran, igual tendrían los votos necesarios para ganar la votación, con más del 50% de los accionistas a su favor. Confían en que el triunfo será contundente y no dejará lugar a dudas: "Queremos un mercado grande entre todos", dicen entre sus integrantes.

Cabuleros, los rosarinos no quieren hablar antes de los partidos, "se habla después", pero se preguntan por qué Byma estuvo comprando tantas acciones de una entidad como Matba que se va a fusionar con otra que supuestamente tiene tantas contingencias: "¿Cómo le explican eso a sus accionistas? No nos pueden tumbar y les duele".

A partir de este jueves 13, habrá un proceso jurídico y contable que lleva seis meses más hasta que finalmente Matba y Rofex estarán integrados. Estiman que será el 2 de mayo, fecha en que Rofex quedará en oferta pública, porque el de Buenos Aires ya lo está.

A fines del mes pasado, Byma estuvo comprando 18 acciones más de Matba a un precio récord de u$s 150.000 cada una, por lo que suman u$s 2,7 millones. Como ya tenía 31 acciones, ahora totaliza 49, el equivalente al 12,25% del paquete Matbiano. Los Rofex Boys no se quedaron de brazos cruzados y también pagaron u$s 150.000 por cada una de las siete nuevas acciones que adquirieron, con lo cual totalizan 20, el máximo que pueden tener por estatuto de Matba.