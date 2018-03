La antesala del Brexit impulsa emisiones de bonos corporativos en Europa

En un año empañado por la volatilidad en los mercados y las preocupaciones por los niveles de capital de los bancos, los bancos y las compañías aseguradoras intensificarán sus emisiones de bonos en las próximas semanas para evitar un contexto de incertidumbre en vísperas de la votación por el Brexit, según la agencia Bloomberg.

Una eventual salida de reino Unido de la Unión Europea (UE), cuya votación será el 23 de junio, otros riesgos que amenazan la confianza en el mercado incluyen una posible elección general española y una serie de vencimientos de pago de deuda griega en junio y julio.

Es posible que las compañías también aprovechen una caída en los costos de financiamiento luego de la decisión adoptada el 10 de marzo por el Banco Central Europeo de ampliar su programa monetario de flexibilización cuantitativa.

"Con la recuperación que hemos visto, tiene sentido emitir este mes", dijo a Bloomberg Edward Stevenson, de BNP Paribas en Londres. "Para los emisores del Reino Unido, no tiene sentido tratar de acceder al mercado en torno del 23 de junio", agregó.

Algunos de los prestamistas que podrían vender bonos durante la venta pre-veraniega son Lloyds Banking Group. El segundo banco más grande del Reino Unido por valor de mercado debe recaudar otros 6.500 millones de libras, es decir, unos u$s 9200 millones, para alcanzar su objetivo anual de un mínimo de 13.000 millones de libras.

A su vez, Allianz SE, la compañía aseguradora más grande de Europa, vendió 1500 millones de euros (u$s 1700 millones) en bonos sénior no garantizados la semana pasada, incluidos 750 millones de euros en bonos a cuatro años con un cupón cero.

De acuerdo a datos recopilados por Bloomberg, las empresas financieras europeas recaudaron 340.000 millones de euros en ventas de deuda este año, una suma comparable respecto al año pasado.

"Se avecina un flujo fuerte de noticias en mayo, junio y julio", dijo a la agencia de noticias David Hague, quien maneja ventas de deuda para bancos del Reino Unido e irlandeses en Nomura. "Sobre ese telón de fondo, todos los bancos aprovecharán las buenas oportunidades de emisión en los mercados cuando éstas se presenten", remarcó.