El dólar avanzó y terminó la semana apenas por encima de los $ 15

El dólar terminó la semana con tendencia alcista al sumar 13 centavos y terminar en los 15,02 según el promedio que elabora el Banco Central (BCRA).

El mayorista también avanzó al sumar 9 centavos hasta los $ 14,79. El dólar Banco Nación (BNA) se mantuvo sin cambios a $ 14,90, mientras que el dólar blue retrocedía a $ 15,21.

A diferencia de ayer, cuando el Central colocó u$s 200 millones, y el total operado superó los u$s 700 millones hoy no hubo intervención de la autoridad monetaria en la plaza aunque lo operado volvió a ser fuerte al sumar en el segmento contado u$s 502,664 millones y u$s 48,70 millones en futuros del MAE.

"Con la suba terminó el ajuste de la semana, en la que el dólar acumuló una suba de 29 respecto de los valores anotados en el cierre del viernes pasado, revirtiendo el signo negativo de la evolución del dólar en las últimas semanas", destacó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios.

Destacó que "la demanda de dólares volvió a mostrarse activa absorbiendo toda la oferta disponible y empujando la cotización del tipo de cambio hacia arriba".

Ayer, el BCRA marcó el terreno frente a los bancos para frenar el precio del dólar. El objetivo era limitar al mínimo el efecto monetario del mayor vencimiento de contratos a futuro heredados de la administración anterior.

El volumen fue récord al alcanzar los u$s 751 millones, el más alto desde febrero de 2014.

Sin embargo, el mercado pronostica que esta sería una de las últimas grandes batallas contra el dólar que debe enfrentar el Central, ya que se espera un dólar más débil gracias al ingresos de divisas del agro.

Otra medida tomada ayer por la autoridad monetaria obliga a los bancos a reducir su posición en moneda extranjera de un 15 al 10%. Así lo indicó la autoridad monetaria por medio del comunicado 5935.

La “posición -en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia- no podrá superar el 10 % de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos propios líquidos, ambos del mes anterior al que corresponda, lo que sea menor”, señaló la entidad.