La acción de Tenaris se hundió un 11% y corta la racha de subas de la Bolsa

El Merval operó al alza durante casi toda la rueda, una tendencia que parecía iba a llevar al indicador a registrar cinco sesiones consecutivas en alza, el equivalente a más de 5% de ganancia. Sin embargo, a casi una hora de que terminar la rueda, cae 0,25%.

Las acciones de Tenaris se desplomaron 11%, una reacción que se dio inmediatamente después de conocerse el procesamiento de Paolo Rocca, CEO de Techint. El Merval sintió la noticia, pero como Tenaris solo representa el 2,6% del índice, el golpe no fue mayor.

En la apertura, el índice había arrancado con un avance 0,3% y en pocos minutos había superado el 1%, hasta tocar un pico de 1,5%; desde ese momento, el impulso alcista cedió. Ya cerca de las 14 horas, la bolsa había logrado repuntar hasta retomar el nivel de 1,3%.

La suba de Petrobras

El Merval avanzaba de la mano de las acciones financieras y energéticas. Sin embargo, aunque la mayoría de los bancos mostraban subas, fue el salto de una acción de fuerte peso en el índice, como Petrobras Brasil, el que impulsaba a la bolsa. El precio de la petrolera superaba el 3%.

"En pesos, el Merval subió durante estos días por el efecto del tipo de cambio, aunque en dólares vale u$s 810, una cifra que no escapa de un canal lateral de entre u$s 700 y u$s 900 desde agosto”, comentó Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital

A su vez, el experto sostuvo que “Petrobras se recupera porque se conocieron buenos datos de la producción de sus 13 refinerías tras un incendio en agosto". Persichini indicó que además hay un "sentimiento positivo con el mercado brasileño en general" y que hoy el real se aprecia más de 1%, siendo así la moneda emergente con mejor desempeño.

El mercado doméstico se diferenciaba de lo que sucedía en el terreno internacional. En Wall Street los principales índices operaron con saldos mixtos. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se mostraron indecisos durante toda la jornada, una y otra vez atravesaron y cedieron ante el nivel de cierre del lunes.

En cuanto a los ADRs, la mayoría opera en terreno negativo.