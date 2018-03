La acción de Tenaris cae fuerte por las incertidumbres sobre los aranceles de EE.UU.

Los papeles de Tenaris se hunden 7,54 por ciento, a 348,50 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que retrocede 0,70% a media sesión, hasta situarse en las 32.143,88 unidades.

La incertidumbre sobre cómo aplicará los aranceles EE.UU. a las importaciones de acero y aluminio genera tensión en los inversores porque aún desconocen cómo será el modo en que se realicen los negocios internacionalmente y cómo afectará estos afectarán a las empresas.

Ramiro Marra, CSO de Bull Market Brokers precisó que los aranceles de EE.UU. golpean a Tenaris por el lado de Europa. "Se beneficia por Maverick, la empresa de Tenaris en USA, pero el resto del mundo le pega porque exporta a EE.UU.", añadió.

"(La caída de Tenaris) es por la imposición de aranceles a las importaciones tecnológicas de China por parte de USA. Se intensifica la 'guerra comercial' en el mundo y los inversores responden con ventas", explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

"Si bien la noticia de que quedaría la Argentina exenta de los aranceles, en el caso de Tenaris cabe recordar que tiene plantas en otros países", deslizó otra fuente de la city porteña.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio los otros ajustes más importantes los registran Holcim (2,53%), TGS (2,63%), y Supervielle (2,16%).

El total negociado en acciones asciende a 458.187.666 pesos, con un balance de 51 papeles en baja, 27 en alza, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 1,80% y sumó su segunda alza consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en dólares baja 0,47%, el Descuento en pesos avanza 0,17%, el Par en pesos crece 1,04%, el PR13 desciende 0,36%, y el PR15 se valoriza 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) gana 3,70% ($ 168), el TVPE (en euros) avanza 0,46% ($ 218), el TVPP (en pesos) asciende 2,45% ($ 8,35), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se deprecia 0,29% ($ 174).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Tenaris caen 6,57%, a 34,68 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Ternium (-4,90%, u$s 32,21), Irsa Inversiones y Representaciones (-4,35%, u$s 22,66), y TGS (-2,31%, u$s 19,90).