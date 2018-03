La Rioja debutó en mercado y pagó la tasa más alta desde la salida del default

En su debut en los mercados internacionales de deuda, La Rioja consiguió emitir u$s 200 millones, pero a una tasa del 10%, la más alta para una provincia desde la salida del default en 2016.

Así, el distrito gobernado por el peronista Sergio Casas se hizo del fondeo que buscaba para la ampliación del parque eólico Arauco. Emitió un bono a 8 años bajo Ley Nueva York bajo los principios de Green Project, que amortiza en 4 pagos anuales.

Si bien el costo que terminó pagando era lo previsto por los analistas en la última semana, se trató de la peor performance de una provincia argentina en los últimos doce meses.

Sebastián Maril, analista de Research For Traders, afirmó: "Si bien La Rioja pagó la tasa más alta desde el levantamiento de las cautelares el pasado mes de abril, esto no se traduce que de ahora en más los inversores van a demandar más tasa a los colocadores argentinos, sino que comienzan a abrir las puertas a créditos atractivos y de bajo riesgo (Pampa Energía) y se pondrán firmes ante colocadores que no muestren una ‘buena historia’".

La Rioja estaba esperando su oportunidad de salir a los mercados desde noviembre último, pero la victoria del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump obligó al ministro de finanzas riojano, Ricardo Guerra, a recalcular.

Cuando se tomó la decisión de postergar la emisión, Guerra había dicho a Bloomberg que estaba confiado en lograr vender el bono entre 7,5% y 8%, pero que no avalaría una colocación por encima de este tope.

Según explicó el funcionario, La Rioja estaría lista para producir 200 megavatios en dos años, o el 80% del consumo energético de la provincia, y tiene áreas con potencial para otros 200 megavatios.

En octubre del año pasado, el gobierno riojano subastó más de 1.000 megavatios de proyectos de electricidad el 7 de octubre, incluyendo el parque eólico. Además, la provincia también está explorando la búsqueda de la producción de hasta 400 megavatios en energía solar y para desarrollar energía térmica en el mediano plazo.

De esta manera, se concretó la tercer emisión de una provincia en los mercados internacionales este año. En total, ya fueron colocados u$s 2050 millones en bonos subsoberanos.

A principios de mes, Entre Ríos debutó con un bono a ocho años por u$s 350 millones que pagó una tasa de 8,75%.

La semana pasada, fue el turno de la provincia de Buenos Aires, que colocó u$s 1.500 millones en dos tramos, en un bono a cinco y otro a diez años.

Otras gobernaciones forman parte del pipeline para las próximas semanas. Por un lado, está pendiente la salida al mercado de Tierra del Fuego, que buscará fondeo por u$s 150 millones.

En el segmento corporativo, se espera en las próximas semanas las colocaciones de Central Puerto por hasta u$s 500 millones y del Banco Macro. La entidad financiera que preside Jorge Brito buscará hasta u$s 300 millones