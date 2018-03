La Provincia de Buenos Aires visita inversores para emitir deuda afuera

La provincia de Buenos Aires comenzará este viernes las reuniones con inversores de renta fija en Europa y Estados Unidos para emitir un bono de u$s 500 millones en el mercado internacional, operación que podría concretarse a mediados de la semana que viene.



Según invitaciones que enviaron los bancos Citigroup, JP Morgan y HSBC a los inversores, los funcionarios bonaerenses estarán este viernes en Londres, el lunes próximo en Nueva York y el martes en Boston y Los Angeles.



Tras el acuerdo al que llegó la Nación con los holdouts esta semana, la Provincia puede salir de road show para obtener una tasa lo más conveniente posible. Ya había bajado a un 9% gracias a la caída del riesgo país y a que el gobierno bonaerense comparte el mismo color político que la Nación.



Anteayer el ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, había declarado que aspiraba a que el mercado cargara a la Provincia 1 punto porcentual sobre el riesgo soberano. "Indudablemente son tasas a la baja", dijo. Según se informó a los inversores, Lacunza, visitará Nueva York y Boston; el secretario de Finanzas, Guido Sandleris, estará en Londres, Nueva York y Los Angeles, y el director de Deuda Pública, Mariano Moschione, los acompañará en Nueva York y Boston.



La Provincia busca unos u$s 1.000 millones que podría obtener en uno o dos tramos según como encuentre la demanda. Pero con un programa de financiamiento aprobado que asciende a unos $ 62.000 millones, se espera que esta colocación sea la primera del año.



El gobierno de María Eugenia Vidal pudo esperar que la Nación anunciara el arreglo con los holdouts, gracias a las cuatro emisiones de letras del Tesoro y de un bono para proveedores. En tanto, podría beneficiarse de mejores condiciones de financiamiento a pesar de que las leyes cerrojo y de pago soberano aún no fueron derogadas, una condición necesaria para que el país deje atrás el default selectivo y retorne a los mercados de deuda internacionales.

Más provincias

El bono de de la provincia de Buenos Aires será la primera emisión de una serie de colocaciones provinciales en el exterior que se esperan por unos u$s 5.000 millones para cubrir los rojos fiscales.



Entre Ríos (u$s 200 millones), Salta (u$s 300 millones), Mendoza (u$s 300 millones) y Neuquén (u$s 300 millones) ya obtuvieron autorización de sus legislaturas para emitir deuda en el exterior. En tanto, Santa Fe (u$s 250 millones), Córdoba (u$s 400 millones y un canje por u$s 600 millones) y Chubut (u$s 650 millones) ya están haciendo gestiones para obtener esos permisos.

Las provincias quieren tener todos los trámites listos para poder emitir en el mercado internacional cuando las condiciones mejoren. Debido a la necesidad del gobierno de pagar la deuda a los holdouts y financiar su déficit fiscal, el gobierno y las provincias pondrán a prueba la demanda por los bonos argentinos. Y podría haber un desplazamiento de las empresas, también por la poca demanda de crédito corporativo que se avecina en un año de poco crecimiento.