La Fed protege a las acciones de Wall Street: cómo beneficiarse en Argentina

Al igual que en 2008, la Fed volvió al salir al rescate del mercado inyectando liquidez en el mercado y bajando fuertemente la tasa para así poder calmar la tensión y nerviosismo en el mercado financiero.

Además anuncio los paquetes de compra de bonos de grado de inversión así como también los bonos de alto rendimiento. Desde allí el mercado inició una clara recuperación sabiendo que detrás de las potenciales caídas del mercado iba a estar la Fed con un poder de fuego “ilimitado” para evitar que los activos financieros vuelvan a derrapar.

Esta cierta protección bajista de la Fed puede ser aprovechada en la bolsa local mediante los Cedear.

En este 2020 vimos una de las caídas en la bolsa más bruscas desde 1930 seguido de una de las recuperaciones más importantes de la historia. Hubo un antes y un después desde que la Fed anunciará que dispondrá de todo el capital y poder de fuego necesario para calmar los nervios en Wall Street.

Entre febrero y marzo pasado los índices bursátiles americanos derraparon entre un 30% y 35%, evidenciando una de las caídas mas rápidas de la historia de Wall Street . En el medio, la Fed trabajó fuertemente para calmar al mercado y las expectativas y desde finales de marzo las acciones despegaron. El Dow Jones y el selectivo s&p 500 subieron más de 44% y recuperaron el 70% de toda la ultima caída, mientras que el Nasdaq subió 35%, superando los máximos previos al inicio de la crisis.

Ayer mismo la Fed predijo un escenario difícil desde el punto de vista económico para los próximos años aunque a la vez resaltó que mantendrá intacta la política monetaria laxa, manteniendo las tasas de interés en niveles bajos hasta al menos 2022.

Martin Saud, senior Trader de Balanz considera que lo que ha demostrado la Fed en los últimos años es que la Reserva Federal están presente en el mercado como una especie de seguro contra la caída de los mercados.

“Últimamente, cada vez que hay una fuerte caída en los mercados, la Fed sale con un plan de liquidez y los vuelve a poner en tendencias positivas. En este sentido, si entendemos que este comportamiento de la Fed es lineal, sería algo para aprovechar, ya que pareciera que la baja estaría limitada; aunque también habrá que estar precavidos por si en un futuro la Fed cambia y deja de intervenir en escenarios de baja”, explicó.

Por su parte, Joaquín Bagues, estratega de Portfolio Personal Inversiones (PPI) también remarca que importante participación que tuvo la Reserva Federal en esta crisis, proporcionado liquidez masiva para calmar los mercados desde el estallido de COVID-19 en los Estados Unidos.

“En su anuncio de abril, la Fed dijo que podría inyectar u$s 2300 millones en la economía a través de varios programas, lo que resultaría en una inyección de liquidez total que excedería el rescate del 2008. La investigación académica descubrió que la liquidez es un factor relevante que afecta el rendimiento de las acciones. No obstante, si bien la liquidez es un elemento muy importante, no es la única variable a considerar. En un mundo de exceso de liquidez, y reflación de activos, la volatilidad en la renta variable se amplifica. Además, vale la pena recordar que las subas no son lineales por lo que hay que ser cautelosos a la hora de invertir”, dijo el estratega de PPI.

Opciones con Cedear

En este contexto de tasas bajas y en la que los bonos de grado de inversion rinden menos de 1% a un año, encontrar rendimientos en el mercado es todo un desafio. A ello hay que sumarle la cierta protección a la baja que otorga la Fed, lo que torna a las acciones americanas como un vehículo de inversión a considerar a mediano y largo plazo.

En la Argentina estas opciones pueden ser canalizadas a través de los Cedear, los cuales son certificados de acciones americanas cotizando en BYMA. De etsa manera, el inversor local puede invertir en acciones de primera línea como Coca Cola, Apple , Microsoft , Google , Amazon , etc.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS afirmó que los anuncios de la Fed confirman un escenario en el cual los enormes estímulos monetarios se sostienen durante un período prolongado, alentando un nuevo descenso de las tasas de interés reales y ve un escenario positivo para las acciones en Wall Street, las cuales podrían ser capturadas a través de los Cedears.

“El escenario de mayor estímulo monetario y descenso de tasas reales, sumado al pedido de mayores estímulos fiscales, representan en conjunto un catalizador interesante para la inversión en acciones norteamericanas a través de Cedear, ya que permite imaginar un escenario más favorable para las ganancias de las empresas y tasas de descuento aún menores”, dijo Yarde Buller.

Si bien los Cedear son un activo dolarizado, es decir, ofrece cobertura ante posible rally en el tipo de cambio, distintos analistas remarcan la necesidad de diversificar y de ser selectivo a la hora de invertir en esta clase de activos debido a que, en el fondo, no dejan de ser un activo de riesgo muy volátil como lo es típicamente una acción.

Martin Saud destaca que más allá de la cobertura a la baja que puede llegar a ofrecer la Reserva Federal a la hora de detener las grandes caídas en las acciones americanas, es de suma importancia de la selectividad a la hora de invertir en esta clase de activos.

"Hay que ser selectivo porque la Fed inyecta liquidez, pero después cada acción es un mundo y si bien los índices a la larga terminan yendo a sus niveles, si se elige la acción incorrecta se pierde igual por más que la Fed intervenga”, dijo Saud.

Finalmente, a la hora de detectar valor en los Cedear, Bagues señaló que los mismo permiten diversificar del riesgo argentino al involucrarse en la renta variable americana y al ritmo de las decisiones de política monetaria. Sin embargo, también advirtió que también hay que ser consciente, tomarse el trabajo de valuar la compañía y entender en que ciclo se encuentra el activo.