La City se prepara para una Merval con más volumen y nuevos precios de equilibrio

Luego de la reclasificación de MSCI a Argentina a mercado emergente, los analistas consideran que la noticia se da en un buen momento y que va a permitir un financiamiento en mejores condiciones para las compañías del mercado local y para el Gobierno. También los operadores exponen su análisis respecto del futuro de los activos locales en las próximas semanas. El Cronista recopiló los comentarios de analistas del mercado local sobre la vuelta, luego de 9 años, del país al status emergente.

Marcelo Menéndez, presidente de Grupo SBS, sostuvo que es una muy buena noticia para esta nueva etapa de Argentina: "La re categorización a emergente inaugura una nueva etapa para el Mercado de Capitales Argentino y es un claro gesto de apoyo a los esfuerzos que se han hecho para lograrlo. Implica que dentro de un año, los fondos Internacionales de acciones de países emergentes pueden incluir acciones argentinas entre sus activos elegibles".

Menéndez agregó que el flujo aproximado sería de u$s 3.200 millones. “Por ahora podrán invertir en ADRs como Pampa, YPF, Galicia entre otros pero luego arrastra a todo el mercado local que no tiene ADR’S”, sostuvo.

Según Pablo Albina, Country Head de Schroders Argentina, la reclasificación es una buena noticia para Argentina y llega en un buen momento para los activos locales: “El momento en el que se da a conocer la decisión de MSCI es bueno ya que estamos entrando en un proceso de estabilización de las variables macroeconómicas, apoyados también con el programa del FMI. Además, la reclasificación es positiva también porque amplia el universo de participantes que pueden invertir en activos locales".

Albina también señaló que la noticia se da en un contexto en el que las acciones locales han generado una fuerte caída. “El equity local está más barato que a principio de año y en valores atractivos, comparado con sus pares regionales. Eso puede ser un upside adicional pero hay que tener presente que también hubo deterioro en las variables económicas en los últimos meses y que el mercado ha estado incorporando a los precios”, indicó.

Mirando hacia adelante y a lo que puede pasar con las acciones locales, el analista recordó que cuando uno analiza lo que ha pasado históricamente con las acciones luego del anuncio de la reclasificación emergente, hay un rendimiento de 15% en dólares por encima de índice de emergente en los 12 meses siguientes.

En cuanto al financiamiento, consideró que gracias a la reclasificación se va a lograr un fondo más estable y de más largo plazo. “Esto será bueno para las compañías locales que buscarán financiarse con mejores condiciones en cuanto a su tasa y a su plazo”, dijo.

En base a lo que se espera para las acciones en las próximas semanas, Juan Pablo Vera, Jefe de Operaciones de Tavelli y Cia señaló que "el objetivo del Merval Argentina debería ser regresar a niveles previo al sell-off de fines de abril. Esto es la zona de 1.400 puntos medido en dólares. No creo veamos los máximos previos en el corto o mediano plazo, por la situación micro y macroeconómica es de mayor debilidad. Con todo, una recuperación del 40% según estos parámetros y en incertidumbre como la actual no es para nada despreciable". "Los tiempos para armar exposición a equity local son largos para los fondos que siguen a Emergentes. No creo tengamos un recorrido lineal al alza", cerró Vera

Mirando en las últimas horas previo a la relcasificación, Juan Manuel Vázquez, Partner Head of Equity & Credit Research de Puente recordó que “había dudas por la corrida cambiaria y ruidos en la política en Argentina. Sin embargo, esta reclasificación implica espaldarazo y es una señal positiva para el país para los mercados en general y de acciones en particular”. Vázquez detalló, además, que los adrs van a ser los más beneficiados ya que el comunicado señala que por el momento solamente se van a incluir las acciones listadas en el exterior. “Esto no implica que las locales no se beneficien. Creo además que es buena esta noticia porque vamos a tener un flujo de fondos que se va a dar más fuerte en 2019, cuando se anuncie el indice y los ETF que replican en forma pasiva, tengan que salir a comprar acciones", indicó.

Para el Partner Head of Equity & Credit Research de Puente, esta novedad abre la cancha a un pool de inversores mucho mas grande que, hasta hoy, no podía invertir en Argentina porque era de frontera y ahora siendo emergente es positivo. “Eso le podría dar momentum a las acciones locales y le dará un soporte adicional al peso y a la estabilidad de la moneda”, aseguró. Finalmente, otro punto interesante es que MSCI detalló que en el caso en que Argentina tome otra vez controles de capitales, podría revisar la reclasificación. “Fue una advertencia escrita por parte de MSCI”, señaló.

Gastón Moltrasio, Head Portfolio Manager de Southern Trust consideró que “la noticia es sin duda positiva y lo mas sobresaliente es que ocurre en un momento en que las valuaciones de las empresas se encontraban muy deprimidas producto de la crisis que estamos viviendo desde Mayo. Los precios de las acciones deberán encontrar un nuevo valor de equilibrio en niveles superiores a los que observamos en las semanas anteriores, para luego continuar mejorando en la medida que los fundmentals de las empresas evolucionen favorablemente”.

Finalmente, Agustín Trella, Gerente Institucionales No Regulados de Balanz indicó que respecto a la noticia, “cabe recordar que la incorporación se hará efectiva recién en 2019 estiman entre mayo y junio. La noticia es muy positiva ya que seguramente va a traer aparejado el ingreso de grandes fondos internacionales que replican el índice de mercados emergentes”. Para la evolución de los activos en el día de hoy, Trella sostiene que “esperamos para hoy una jornada de subas en el mercado local, debido a reacomodamiento de posiciones tras conocerse la noticia. Seguramente en el mercado de bonos también veamos subas en el día de hoy y una baja del riesgo país. Los ADRs de empresas Argentinas mostraban importantes subas. Creemos que esta nueva re-categorización hará que se crezca en cuanto a volumen operado y seguramente va a dinamizar mucho más el mercado accionario”.

Sebastián Arena, Vicepresidente de Buenos Aires Valores consideró que “esto es un proceso que lleva un año para que quede finalmente concretada la inclusión. Creo que los precios estaban descontando una postergación como la del año pasado y eso se va a ver en las primeras horas de mercado. Lo que es realmente importante es que es una buena señal del mundo hacia Argentina y que si se hacen las cosas bien, el país va a disponer de financiamiento más barato y mayor flujo de financiamiento para sus empresas y eso es lo que puede generar las bases de un crecimiento sostenido y sólido”.

Además, el vicepresidente de BAVSA destacó que “la noticia está generando un salto importante en los precios de las acciones muy fuerte y luego habrá que evaluar los pasos a seguir y esperamos que retome la tendencia alcista de largo plazo. Pero aun es prematuro. Más allá de la decisión, creo que muchos activos locales estaban sobre-castigados y eran buenos puntos de entrada para esperar a que los activos vuelvan a niveles más lógicos respecto de su valuación”.