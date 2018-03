La CNV prevé elevar a u$s 1 millón el patrimonio para ser agente de Bolsa

El presidente de la CNV, Marcos Ayerra, y el director Carlos Hourbeigt, recibieron el jueves en el salón del subsuelo del organismo en 25 de Mayo a directivos de todos los mercados: Merval, Rofex, MAE, Matba y MAV.

Ayerra adelantó que están puliendo todas las categorías, de modo de aumentar el patrimonio requerido para los distintos agentes, que hoy es de $ 1 millón (son agentes modernos, que toman el modelo de Nueva York), $ 3,5 millones (los agentes tradicionales), y $ 15 millones, que son los que liquidan y operan. Posiblemente se aumenten todas las categorías, pero donde más impacta es en la de $ 3,5 millones, porque son los anteriores a la Ley llamados Agentes de Bolsa, que ahora pasarán a requerir un patrimonio mínimo de alrededor de u$s 1 millón.

"Hoy son u$s 2,18 millones que vale cada acción para garantizar únicamente las operaciones entre agentes. Ahora el patrimonio debe garantizar operaciones entre agentes y las que tienen con sus propios clientes. Basta hacer la cuenta de cuánto es la cartera de un agente chico y si alcanza o no con u$s 1 millón para cubrir a todos en caso de problemas. El tema es que pensaban que con el ByMA podían liberar plata para cartera propia seguir operando", sospechan en la City.

Arancelamiento

"Vamos a impulsar el arancelamiento: cobraremos un pequeño porcentaje por el trade para poder autofinanciarnos una vez que se apruebe la Ley de Mercado de Capitales", anunció Ayerra, en la primera de las reuniones que prometió realizar en forma periódica. Ante esta predisposición, los agentes aprovecharon para reclamarle una baja en aspectos impositivos, que terminan afectando a las empresas que se financian en el mercado de capitales.

Aunque el tema predominante es cuándo se tratará la Ley, ya que aún no está la agenda legislativa. Si bien esta Ley es una prioridad para el Gobierno, el tema es más político que técnico, no por la ley en sí misma, sino por el contexto del oficialismo con la oposición. Según pudo averiguar este diario, hay acuerdo para sacarla: es cuestión de que se junten los jefes de bloques, pero difícilmente llegue a salir durante este mes, ya que aún no hay fecha siquiera de reunión informativa.

"La ley no va a salir antes del 31 porque incluso no darían demasiado los tiempos. Pero para los fondos del blanqueo, desde lo impositivo tenés todo el año, porque tu año fiscal es este y vas a pagar recién en el otro, así que la ley tiene tiempo y va a salir sí o sí. Obvio que te quedás más tranqui que salga hoy", advierte el dueño de una de las sociedades de bolsa top de Bi Ei.

Otro de los puntos que tocaron fue modificar la categoría de productor a la de agente de inversión.

Estándares internacionales

Al mismo tiempo, en la CNV proponen seguir los estándares internacionales de COSRA (Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de las Américas) y de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores). "Todavía hay un montón de problemas domésticos relevantes, como lograr que haya un sistema de compensación y liquidación de pagos que no tolere diferimientos. Si operás en Merval y la otra parte no cumple se pasa para el otro día", se queja uno de los presentes en la reunión, que notó ciertos chisporrotazos entre las visiones del MAE y del Merval en cuanto a cómo se ordena el mercado de bonos y contado en la Argentina.

Otro tema que se tocó fue la interconexión entre los mercados, que para Ayerra no debería ser obligatoria, sino que debería ser acordada entre los mercados.

"La interconexión se ha cumplido medianamente. Pero los principios de IOSCO hablan del libre acceso, que cualquier agente del país pueda operar en cualquier mercado libremente, por lo que debés generar un adecuado estandard de acceso al mercado de capitales que redunde en una mayor federalización. Si vas a seguir los estándares de IOSCO, la interconexión debe ser obligatoria", subraya uno de los agentes que estuvo en la reunión.