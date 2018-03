La CNV lanzará "Bonos de Proyecto" para facilitar el fondeo de obra pública

La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzará a consulta pública mañana una resolución que habilitará la emisión de Obligaciones Negociables (ON) destinadas a financiar obras de infraestructura, un instrumento conocido como ‘Bonos de Proyecto‘.

La iniciativa de la CNV coincide con el ambicioso plan oficial de Participación Público Privada (PPP), que busca convertir al país en un cantero de obras para modernizar la infraestructura.

Las nuevas ON deberán financiar proyectos en Argentina y podrán emitirse en las distintas etapas de las obras, en tanto que el repago del título deberá surgir del cash-flow que genere el proyecto.

El instrumento, además, permitirá su combinación con otras fuentes de financiamiento y, que una vez registrada la primera emisión, no se podrán incorporar nuevos proyectos que no formen parte de la concepción inicial, excepto que sean necesarios como consecuencia de imprevistos y se consideren conexos al proyecto inicial.

La propuesta permitirá el ingreso sólo de inversores calificados, institucionales, debido a los plazos de la obra al que está atado el instrumento.

"El vencimiento de este título deberá ser menor al plazo de la concesión pero de todos modos son propuestas de largo plazo. Este tipo de bonos por el primer año no tienen ningún tipo de pago", explicó a Telam una fuente que trabajó en el diseño de la propuesta de inversión.

Los emisores de un ‘Bono de Proyecto‘ serán alcanzados por el beneficio impositivo del régimen general de ON, lo que le permitirá deducir de ganancias los intereses que pague a los inversores.

Según detalla la propuesta de la CNV el régimen especial para emitir un Bono de Proyecto requerirá información financiera de proyecciones futuras, con estimaciones de cumplimiento, el flujo de fondos se originará y retroalimentará con la propia operatoria del proyecto, solicitará informes de factibilidad técnica y financiera de profesionales idóneos en la materia, y exigirá la presentación de un plan de inversión. Además, la emisión tendrá como requisito un aporte inicial acorde al proyecto e impone un régimen de información periódico post emisión.

Como viene haciéndolo con otras propuestas, la CNV abrirá la idea original a la opinión pública, tal como lo hizo con la figura del Asesor Global de Inversiones. De este modo, mañana comenzará un período en el que se podrán dar sugerencias respecto de la Resolución General que publicará el organismo regulador bursátil conjuntamente con el llamado a la consulta y que fue aprobada por el directorio el viernes.

"En la consulta pública se explica cómo funciona este instrumento y estará acompañada por el contenido de fondo, que sería la Resolución General que se publicaría finalmente si no se obtienen observaciones durante este tiempo", indicó la fuente.

En total, desde la CNV estiman que no debería pasar más de un mes y medio o dos para que el instrumento esté disponible en el mercado.

"El período de consulta pública es de 20 días. Nos podríamos tomar unas dos semanas en el análisis de las propuestas u observaciones. Con lo cual en el plazo de entre 6 a 8 semanas debería poder publicada la resolución final", agregó.

La CNV considera que, con este nuevo instrumento, estará creando una vía alternativa para que los proyectos puedan conseguir fondeo en el mercado de capitales argentino. "Hoy como está escrita la ley de ON y la regulación de la plaza, sólo le permite la emisión de ON a una empresa en marcha y plantea un montón de requisitos que en este caso no se requerirían", detalló.

"Esto es distinto porque lo que busca es que un proyecto determinado, que pueda tener un contrato o no con el Estado, pueda acceder al mercado de capitales", agregó, recalcando que se trata de un instrumento pensado específicamente con los proyectos de PPP.

"Va a ser altamente demandado en principio por aquellos que obtengan concesiones con el Estado. Quiénes están detrás de estos proyectos, por lo general son consorcios globales. En principio van a ser aquellos proyectos cuyos flujos dependan de repagos del Estado", añadió.

Con la perspectiva del inicio de numerosas obras debido al déficit de infraestructura del país, el organismo regulador espera que el instrumento sirva para "canalizar ahorro privado hacia sectores donde las necesidades van a ser gigantes en los próximos años. Miramos cómo se financian estas obras en el resto de la región y fuimos adoptando las mejores prácticas de cada uno de los reguladores con lo que la CNV tiene interacción", concluyó.