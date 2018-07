La Bolsa se prepara para recibir a Macri con estilo informal y más relajado

Con un estilo "decontracté", menos protocolar, más moderno, distendido, informal y cool que en los 163 aniversarios anteriores, la Bolsa recibirá a Mauricio Macri, quien cruzará la magnífica puerta de hierro de acceso al viejo recinto de operaciones (una vez que entra el Presidente, se cierran las puertas y no puede entrar nadie más, hasta que el Primer Mandatario se retira). Pero este año será especial: a pedido de Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General de la Presidencia, no habrá el estrado tradicional, donde llegó a haber hasta dos filas de hileras en la tarima, con un funcionario y un dirigente bursátil intercalado.

Tampoco estará el discurso tradicional de uno y otro, sino que será algo más informal, como cuando fue la campana de la salida a la Bolsa de BYMA en la Bolsa, con sillones tipo living, donde el anfitrión, Adelmo Gabbi, le hará cinco preguntas a Macri muy variadas de temas de interés del mercado.

Desde Presidencia les van diciendo a la Bolsa la información a cuentagotas, así que por sea acaso tienen un plan B, con el discurso de Gabbi, que ya está preparado de antemano, cuando pensaban que sería con el formato tradicional que imperó desde su fundación, el 10 de julio de 1854.

Las idas y vueltas de Presidencia incluso obligaron a cambiar el horario que está puesto en las tarjetas, ya que primero fue a las 17.30 y luego se pasó la citación para las 18, para que el Presidente ingrese a las 18.45, ya que viene de una obra en el Paseo del Bajo y luego debe irse rápido a otra cita. Aunque recalcan que esto es minuto a minuto y puede cambiar en cualquier momento.

"Macri fue invitado al aniversario de la Bolsa a fines de mayo, pero la fecha siempre es a satisfacción del Presidente. Recuerdo a Menem haber venido en noviembre y a la Presidenta anterior en agosto", detalla Gabbi, quien pareciera que no quiere nombrar a Cristina.

Lo que no dice el hombre de la Bolsa es que ellos no tenían nada preparado, ya que esperaban hacer la fiesta la semana que viene. De hecho, Presidencia pidió a la Bolsa que la visita fuera el lunes pasado, pero no les daba el tiempo y la pospusieron para hoy.

Si bien lo habían invitado en mayo, hasta hace poco no había contestado y parecía que no iba, como el año pasado, que mandó en su lugar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por lo que muchos ministros se ausentaron, ya que si no va el Presidente, los principales funcionarios ni aparecen. Tampoco los empresarios más top de Bi Ei, al punto que hasta se vio a socios que llevaron a sus niños pequeños como una suerte de programa de vacaciones de invierno al cóctel posteriori que, por poco, parecía una guardería infantil.

Este año, tal fue el apuro, que recién el viernes pasado se entregaron las invitaciones a los 200 VIP (aunque muchos creen que Macri no subirá al primer piso a saludar, sino que bajará directo) y el lunes llegaron las de los 500 socios que, más los invitados, se calcula más de 800 asistentes. Si bien en el recinto antes podían meter más de 1.000 personas, el Gobierno de la Ciudad les prohibió hace algunos años hacer eventos con tanta gente.

Sí se sabe que habrá dos plateas VIP, con cuatro hileras de sillas de cada lado: mirando hacia el escenario, a la izquierda el sector privado y a la derecha el sector público, donde estarán las más altas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; representantes de gobiernos provinciales, municipales y embajadores.

Uno de los puntos a considerar es que la Mesa Directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mandó una nota a la Comisión Nacional de Valores pidiendo autorización para recomprar acciones de Byma por hasta u$s 60 millones.

"Vemos mucho más interesante invertir en acciones de Byma que en Lebac. Creemos ciegamente en el mercado y en el buen camino que está el país, por lo que hay que fomentar el mercado argentino", advirtió el presidente de la centenaria institución, quien se autodefine como el nieto de un inmigrante italiano que vino a juntar maíz a Venado Tuerto y que a a los 17 años llegó a Buenos Aires a vivir en un pensionado de curas.

La Bolsa tenía 40% de Byma, pero desinvirtió 5% por book building más 5% que le vendió a socios y empleados, y debe seguir desinvirtiendo otro 10%, ya que nadie puede tener más de 20% de un mercado. Pero como el precio del papel había caído y la Bolsa es el accionista mayoritario, pidió permiso a CNV para recomprar alrededor de 5% más, ya que el valor de Byma es de u$s 1120 millones aproximadamente. Consultados en la CNV, dijeron que no van a emitir opinión si autorizarán o no la compra, "porque cualquier movida puede subir o bajar el precio de la acción".

Lo cierto es que la Bolsa pretende hacer lo mismo que han hecho varias cotizantes al ver caer el precio de su acción.