La Bolsa porteña vuelve a acelerar su caída antes del cierre

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana se hunden 13,16 por ciento, a 64 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que retrocede 3,67% pasada la media sesión, hasta situarse en las 31.418,74 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Hipotecario (9,21%), Holcim (7,47%), y Transener (6,42%).

“Seguramente el factor volatilidad será una variable que veremos a lo largo de toda la semana”, explicó Agustín Trellla, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

El total negociado en acciones asciende a 885.695.052 pesos, con un balance de 79 papeles en baja, 3 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval se hundió 5,85% presionado por el derrumbe de Central Puerto.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 1,07%, el AY24 cede 0,28%, el Descuento en dólares resta 1,28%, el Descuento en dólares se contrae 0,36%, el Par en pesos desciende 0,74%, el PR13 cae 0,97%, y el PR15 suma 0,23%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) pierde 2,30% ($ 170), el TVPP (en pesos) desciende 0,74% ($ 8,67), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) salta 2,86% ($ 180).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Edenor se hunden 6,26%, a 54,94 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-5,88, u$s 25,63%), Irsa Propiedades Comerciales (-5,13%, u$s 50,28), y Cresud (-3,64%, u$s 19,59).