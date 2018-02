La Bolsa porteña sigue cayendo tras el derrumbe del viernes

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana 7,06 por ciento, a 68,50 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que sigue cayendo tras el derrumbe del viernes, aunque a mediodía recortaba las pérdidas del arranque para retroceder 2,87% y situarse en las 31.679,19 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros retrocesos más importantes los sufren Holcim (5,68%), Edenor (5,35%), y Boldt (5,34%).

"El Merval continúa la tendencia bajista del viernes, en un contexto internacional en el que predominan los rojos en la jornada de hoy", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital.

"La volatilidad continua afectando las bolsas a nivel mundial, y Argentina no es la excepción", añadió.

El total negociado en acciones asciende 412.228.191 pesos, con un balance de 65 papeles en baja, 6 en alza, y 4 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval se hundió 5,85% presionado por el derrumbe de Central Puerto.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 gana 0,48%, el AY24 cede 0,02%, el Descuento en dólares resta 1,25%, el Descuento en dólares se contrae 0,32%, el Par en dólares crece 1,10%, y el Par en pesos cede 0,74%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) pierde 2,30% ($ 170), y el TVPP (en pesos) desciende 1,03% ($ 8,65).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Irsa Propiedades Comerciales se hunden 7,36%, a 49,1 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Edenor (-7,05, u$s 54,48%), Irsa Inversiones y Representaciones (-5,66%, u$s 25,69), y Telecom Argentina (-5,43%, u$s 34,83).