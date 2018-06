La Bolsa pidió a CNV recomprar acciones de Byma por hasta u$s 60 millones

La Mesa Directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mandó una nota a la Comisión Nacional de Valores pidiendo autorización para recomprar acciones de Byma por hasta u$s 60 millones.

"Vemos mucho más interesante invertir en acciones de Byma que en Lebac. Creemos ciegamente en el mercado y en el buen camino que está el país, por lo que hay que fomentar el mercado argentino", advirtió el presidente de la centenaria institución, Adelmo Gabbi, quien se autodefine como el nieto de un inmigrante italiano que vino a juntar maíz a Venado Tuerto y que a a los 17 años llegó a Buenos Aires a vivir en un pensionado de curas.

La Bolsa tenía 40% de Byma, pero desinvirtió 5% por book building más 5% que le vendió a socios y empleados, y debe seguir desinvirtiendo otro 10%, ya que nadie puede tener más de 20% de un mercado. Pero como el precio del papel había caído y la Bolsa es el accionista mayoritario, pidió permiso a CNV para recomprar alrededor de 5% más, ya que el valor de Byma es de u$s 1120 millones aproximadamente.

Consultados en la CNV, dijeron que no van a emitir opinión si autorizarán o no la compra, "porque cualquier movida puede subir o bajar el precio de la acción".

Lo cierto es que la Bolsa pretende hacer lo mismo que han hecho varias cotizantes al ver caer el precio de su acción: los mayoritarios recompraron acciones para sostener el precio del papel, que lo veían barato.

Rofex compra más Matba

Byma, Panel Corporativo

Otra de las novedades de la City es que Rofex compró su sexta acción de Matba en u$s 110.000. "La interconexión con Matba arrancó a fines de 2016 y se profundizó luego con el trabajo de integrar los mercados, pero hemos estado comprando acciones desde el año pasado. Ahora estamos en proceso de valuación de los mercados, trabajando en la parte jurídica con Nicholson y Cano y con el advisor Columbus. Hay que esperar que sigan avanzando los procesos de análisis y ojalá se pueda llegar a la integración, que será sumamente positiva para el mercado de capitales y para ambos mercados", dice el presidente de Rofex, Andrés Ponte.Byma, que tiene ya 31 acciones de Matba, presentará en el cuarto trimestre el Panel de Gobierno Corporativo. Ya están trabajando internamente y quieren ser la primera empresa que lo integre, pero luego deben hacer campaña, ya que es adhesión voluntaria de las compañías. Consiste en un panel de cotización para negociar acciones de emisoras que adoptan prácticas de gobierno corporativo adicionales y el índice de Sustentabilidad, que están trabajando en conjunto con el BID, y anunció la creación de un panel de bonos verdes. En realidad, no sería panel sino que determinada empresa estaría identificada con buenas prácticas, pero tiene que haber interés desde el sector privado.

Otra de las iniciativas que prepara Byma es el lanzamiento del S&P Merval, pero todavía deben hacer el rebranding y el rebalanceo de fórmulas para adherir a sus métodos.

En cuando al headhunting para CEO del Banco Byma, dicen que gracias a las notas periodísticas les aterrizaron varios CV y se ahorraron la consultora. Al CEO de Caja de Valores, Alejandro Berney, que está a cargo del headhunting, lo sorprendió la cantidad de nuevos contactos de Linkedin por esa vía.

¿Mujer al frente de MAE?

Pablo León, presidente de MAE y a su vez vicepresidente ejecutivo financiero del Galicia, está terminando de definir su reemplazo. En la terna quedaron tres: una mujer argentina de nombre Mariana que trabajó en uno de los bancos de inversión top de Wall Street, y otros dos hombres del mercado local. León dejará su cargo de presidente y el ex tesorero del BBVA Alberto Nano Estrada dejará su cargo de CEO, y la búsqueda apunta hacia un perfil rentado que no sea un banquero, como fue tradición en el Mercado Abierto Electrónico. El director ejecutivo que buscan ejercerá también la presidencia, al estilo de Claudio Cesario en ABA. La firma de headhunting SpencerStuart, dirigida en la Argentina por Pablo Taussig, está a cargo de la búsqueda, junto a Laura Palacios y Marcos Ball. Consultado por este diario, Taussig se excusó en hacer comentarios, por la confidencialidad del tema. Buscan un perfil que pueda estar trabajando ya sea en Argentina o en el exterior, que sepa y entienda del negocio, un técnico más que un político, que empuje al mercado, que conozca MAE y que lo quiera al MAE, para remontar los desafíos que vienen. Por lo pronto, ya tantearon a varios históricos, ex miembros del directorio, sin éxito.