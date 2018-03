La Bolsa de Londres y Deutsche Boerse confirman que negocian su fusión

La Bolsa de Londres -el London Stock Exchange (LSE)- y la alemana Deutsche Boerse están en conversaciones para una posible fusión, confirmaron ayer ambas compañías en una nota a los mercados. Según los términos de la negociación en curso, que puede o no completarse, los accionistas de la Bolsa alemana percibirían un 54,4% y los de LSE recibirían un 45,6%.

Según el comunicado, "la posible fusión presenta una oportunidad convincente para que ambas compañías se refuercen mutuamente en una combinación determinante para el sector, que crearía un grupo líder de infraestructuras para mercados globales basado en Europa". La combinación de las estrategias, productos, servicios y presencia geográfica del LSE y la Bolsa de Fráncfort permitirían "ofrecer un servicio completo a los clientes a nivel global", se explica. Además, la unión en un megagrupo propiciaría un mayor crecimiento y ahorro y ventajas para los accionistas, como optimización de recursos y facilidades regulatorias.

LSE, fundada en 1801, y Deutsche Boerse, creada en 1992, señalan que "no hay certeza de que se produzca ninguna transacción".

Según el comunicado, Deutsche Boerse tiene de plazo hasta las 17 GMT del 22 de marzo para concretar si tiene o no intención firme de hacer una oferta por la Bolsa de Londres.