La Bolsa cayó 3,3% por desarme de carteras y el riesgo país saltó 64 puntos a 2163 unidades

La bolsa de Argentina cayó 3,3% en el arranque de la semana por desarme de carteras liderada por acciones del rubro energético, en un mercado donde se sigue de cerca la debilidad del peso doméstico.

Así, el índice S&P Merval perdió la cota de los 30.000 puntos para cerrar en las 29.152 unidades, luego de caer 1,05% el viernes y cerrar la semana equilibrada.

"Sea por cuestiones externas, como por cuestiones locales, la bolsa Argentina no logra levantar cabeza. Es que no hay noticias de fuste que permitan vislumbrar, para el corto y mediano plazo, un verdadero cambio de tendencia. Este lunes fue un calco de las ultimas jornadas, esto es, una plaza literalmente echada a su suerte, de ahí el bajísimo volumen que reina en la Bolsa Porteña, principalmente en acciones locales", dijo Eduardo Fernández, de Rava a la vez que señaló: "Es claro que continua el desinterés de los inversores por los activos de riesgo locales, mas si observa que son escasas las posibilidades que el gobierno pueda llegar a destrabar el próximo desembolso de los u$s 5.400 del FMI".

Esta semana estarán en Estados Unidos el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, donde buscarán destrabar un aporte pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, las principales bajas se vieron explicadas por el sector energético, con el desplome de Transportadora de Gas del Norte a la cabeza, al caer 9,1%. En tanto, Central Puerto y Mirgor perdieron 6,12% y 5,46% respectivamente.

El riesgo país sumaba 63 puntos y se colocaba en las 2.163 unidades.