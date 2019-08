La Bolsa borró la suba inicial y cayó, mientras el riesgo país superó los 800 puntos

La bolsa porteña revirtió la suba inicial y cerró en baja, mientras que el riesgo país avanzó y superó nuevamente el umbral de los 800 puntos básicos.

El índice accionario S&P Merval perdió 1,60%, a 41.369,78 unidades, luego de acumular en julio una leve mejora del 0,5%.

Las acciones mostraron mayoría de números rojos, liderados por los papeles de Banco Macro (-4,27%), Grupo Supervielle (-3,90%), Central Puerto (-2,22%), Transener (-2,04%) y Grupo Financiero Galicia (-2,04%).

Por su parte, las alzas estuvieron lideradas por Cablevisión Holding (+2,68%), Cresud (+1,55%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,65%).

Tras el recorte de tasas que anunció ayer la Fed, el mercado había reaccionado con malestar ya que el organismo presidido por Jerome Powell dio a entender en su comunicado que esta baja podría ser simplemente un ajuste de mitad de ciclo, al contrario de la reversión de ciclo que estaba estperando el mercado. De hecho, el presidente Donald Trump criticó la decisión y dijo que estaba decepcionado.

Sin embargo, esta mañana el mercado ya había digerido la noticia y abrió en alza hasta la tarde, cuando, mediante una catarata de tweets, Trump anunció nuevos aranceles a productos chinos y cambió el humor de los inversores.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...