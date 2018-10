La Argentina es el segundo mercado que más cayó en todo el mundo. Quien invirtió en fondos de inversión (ETF) que agrupan a empresas argentinas que cotizan en el exterior perdió 30,44% en dólares en lo que va del año, sólo superado por las empresas de Turquía, que perdieron 41,1%.

Entre los ganadores, se encuentran las compañías de Qatar, que ganaron 15,9%, seguidas por las de Arabia Saudita, con una suba del 8,5%.

Hay que aclarar que no se toma en cuenta al Merval, que tuvo una baja de 50,9% en dólares en lo que va del año, sino siempre a certificados conocidos como adrs y a empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos.

Cualquier persona puede invertir en Argentina en dólares y sin necesidad de tener el dinero en el país. Esto es gracias a que existen empresas argentinas cuyas acciones o ADRs pueden adquirirse en el mercado de valores más grande del mundo: el de Estados Unidos.

Pero para no tener que elegir en cuáles empresas invertir, existen alternativas que permiten acceder a carteras diversificadas de empresas argentinas (o de alta exposición al mercado argentino) a través de fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores estadounidense, y que se encuentran al alcance de cualquier persona que posea una cuenta de broker. En particular, existen dos fondos cuyas carteras están inspirada en el índice MSCI All Argentina 25/50, donde predominan en su composición Mercado Libre con 22% y Tenaris con 17%, mientras Grupo Financiero Galicia, Globant e YPF tienen 5% cada uno.

Los dos ETFs de Argentina

El primer fondo en salir al mercado con estas características fue el Global X MSCI Argentina ETF, cuyo símbolo es ARGT, creado por la empresa Mirae Asset Global Investments, que desde el año 2014 replica el índice MSCI All Argentina 25/50 y al que se puede acceder desde solo u$s 25.

"En el 2017 salió al mercado el iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF, cuyo símbolo es AGT, creado por el gestor de activos más grande del mundo, BlackRock, que también replica la canasta de empresas del índice MSCI All Argentina 25/50, pero que por ser más joven administra un número menor de dinero (u$s 20 millones frente a u$s 90 millones de AGRT) y cuenta con un menor volumen mensual de transacciones en el mercado (8000 versus 100.000 de AGT, donde hoy se puede comprar participaciones desde u$s 20", explicó Sebastian Ortega, presidente de South Ventures, un fondo que utiliza estrategias de cobertura para protegerse de la bajas de los mercados e incluso para obtener rendimientos de ellas.