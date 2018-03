La ANSeS puede obtener liquidez por decreto con bonos y plazos fijos

Una parte de la deuda de los juicios de los jubilados se pagará según lo expresado por Macri en el transcurso del año y será escalonado. Para que esto se concrete se estudian alternativas: las más fuertes son la venta de las acciones que tiene en su poder ANSeS, pero para esto debería aprobarse una ley que autorizara la venta y derogar la ley anterior.

El titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, delegó la instrumentación de la venta de las acciones en el ex Goldman Sachs Luis Blaquier (sobrino de Carlos, presidente de Ledesma), quien dirige el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y ya está trabajando en el proyecto junto con el director general de Operaciones del fondo, el ex Deutsche Bank Matías Tamburini, quien trabajó en el gigante alemán (hoy yéndose de la Argentina) con el secretario de Finanzas, Luis Caputo.

La otra alternativa es la vía de un decreto que posibilite utilizar el FGS, al menos una parte, para saldar esa deuda, que no sería toda. Tendrán prioridad de cobro los casos de edad avanzada, enfermedad y situaciones extremas.

"Se puede autorizar por decreto el uso del FGS porque fue creado por decreto. Estas son las dos alternativas más viables. Se conversa con senadores, diputados, camaristas de la previsión social y otros actores involucrados. También estamos trabajando en el texto del decreto, que aún no está terminado", anticipó a El Cronista una fuente oficial, en off the record.

El decreto es por si se quisiera utilizar una parte del FGS para pagar deuda a jubilados; pero no se habló de ninguna venta de acciones por decreto. Las acciones están dentro del FGS (en custodia), pero si se venden será por ley y lo determinará el Congreso, como así su porcentaje o totalidad. Por eso dentro de la ANSeS ya trabajan en estas dos alternativas.

Con el decreto se puede vender títulos de la deuda pública y cancelar plazos fijos, que son el 70% del FGS y pagar parte de la deuda a los jubilados.

El fondo hoy es aproximadamente de $ 750.000 millones: el 13% de ese monto son las acciones de empresas, el 70% es títulos de deuda y plazos fijos, y el resto otras inversiones.

Sergio Massa y su bloque pedían a la ANSeS un enroque de acciones por obligaciones negociables. "La mejor manera de enfrentar a Massa es plantear un caso de ‘dignidad’ para jubilados de edad muy mayor o enfermos terminales y el pago en cash", revelan en las mesas.

"Es un absurdo tener acciones inmovilizadas, cuando la esencia de un fondo de pensión es la movilidad", le explicaron al presidente de CNV, Marcos Ayerra.

La venta debería ser por oferta pública abierta con bancos intervienientes que, previa licitación, se encarguen por grupos de acciones para la venta al publico minorista, a fondos y ultimo los grupos de control. Lo más transparente es que se licite como un IPO y la pueda comprar todo el mundo, así hay más ‘free float’, con fondos extranjeros que estarían interesados.

ANSeS primero desarmaría empresas donde es más fácil conseguir compradores, que son las de mayor capitalización, bancos e incluso YPF. Luego, desarmaría San Miguel, Consultatio, Mirgor y Comercial del Plata, desarmando posición contra aumento de la ponderación en el índice Merval.

Por lo pronto terceras líneas de ANSeS estuvieron haciendo consultas en Siderar para una hipotética oferta de recompra de acciones con resultados no asignado o excedentes de liquidez por asignar. Y lo mismo le ofrecieron al Grupo Galicia. Paolo Rocca cuatro veces le pidió a Néstor y a Cristina que le pusieran precio a las acciones de Siderar para recomprarlas.