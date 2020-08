Kohan, sobre compra de dólares: “Volverían al régimen de pedir autorización a la AFIP"

El periodista especializado en economía y finanzas Guillermo “Willy” Kohan se refirió a las problemáticas de las reservas de dólares y a las distintas alternativas que maneja el Gobierno para frenar la pérdida de divisas estadounidenses.

“Ayer lo que estaba dando vueltas en las redacciones entre el periodismo económico es que no estaba saldada la discusión respecto del futuro del cepo”, sostuvo este jueves Kohan en su habitual editorial en radio Mitre.

En esa línea, señaló que “una de las alternativas que se analiza es volver al régimen de información de la AFIP, por el cual la gente va a tener que pedir autorización para seguir comprando dólares en este sistema del dólar controlado por el Banco Central que pone las reservas”.

Las personas que ya compraron un mes u$s 200 no lo puedan acumular el mes siguiente. También se hablaba de solo permitir la compra de u$s 500 al año.

“Ayer el Gobierno perdió reservas, el dólar blue se fue casi a 135”, remarcó. En ese sentido, Kohan opinó que “todo el mundo entiende que algo va a tener que hacer el Gobierno con la política cambiaria”.

En tanto contó que lo que trascendió también es que durante el fin de semana el ministro de Economía Martín Guzmán intervino y pidió no modificar nada, no por una convicción a favor de la libertad económica, sino que porque todavía no está cerrado y firmado el acuerdo con los acreedores”.

“El Gobierno cree que cuando los nuevos bonos de la Argentina estén emitidos eso le va a quitar presión al mercado cambiario, con lo cual existe una idea que se puede seguir tirando, con más cepo”, consideró.

Para Kohan, “va a regir un cepo bastante estricto para las importaciones, en principio de automóviles, pero también lo habrá sobre otros bienes importados. Esto está generando algún alivio en sectores industriales”.

“Evidentemente el Gobierno va a tener que seguir adelante con las restricciones. Y pensaba en la posibilidad de un ‘plan Duhalde’ de verdad, que es que el quemgastó dólares pagará dólares. Y eso pasó ya alguna vez en la Argentina”, agregó.

Según detalló Kohan, “la versión que había más fuerte es que se profundizarían las restricciones a partir de septiembre y que en principio habría un cupo, las personas que ya compraron un mes u$s 200 no lo puedan acumular el mes siguiente. También se hablaba de solo permitir la compra de u$s 500 al año”.

"Son toda una serie de alternativas que el Gobierno tiene que poner en práctica por el dogma de no establecer un mercado libre para el turismo, para el ahorro, que no afectaría las reservas".