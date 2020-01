¿Kicillof puede pagar la deuda bonaerense? Cinco gráficos clave para responder la pregunta

La semana pasada la Provincia de Buenos Aires (PBA) anunció la necesidad de postergar el pago de un vencimiento de capital en dólares que se produce en los últimos días de enero. Decidieron hacer frente al vencimiento de intereses y solicitaron postergar el pago de capital hasta mayo de 2020. Dado que el distrito bonaerense representa más de un tercio del PBI Nacional y concentra casi el 70% de la deuda provincial, la importancia sobre el futuro de su deuda es determinante. La provincia tiene problemas de liquidez, con cerca de u$s 2700 millones en compromisos para este año lo que representa un 7% de la deuda sobre PBI.

Los ojos están puestos en las negociaciones que pueda realizar el gobernador Kicillof con los acreedores, mirando de reojo la actitud de estos mismos para lo que puede llegar a ser el futuro de la actitud de los acreedores sobre la deuda Nacional. A diferencia del reperfilamiento de las Letes definido por el gobierno Nacional, en este caso se trata de instrumentos en legislación extranjera y por lo tanto requiere de un grado de aceptación superior al 75% para que pueda ser implementado.

Calendario de pagos y stock de deuda

En cuanto a los próximos vencimientos en dólares, la Provincia de Buenos Aires es el distrito que mayores vencimientos de bonos de capital más intereses entre las provincias argentinas tiene para este 2020 y hacia 2023. Concretamente, el total de las provincias enfrenta vencimientos en moneda dura de capital más intereses por un total de uSs 2856 millones, dentro de los cuales el 68% de ese total le corresponden a PBA con un total de u$s 1928 millones en 2020.

“Se sabía que este año iba a ser complejo para PBA. En total, vencen u$s 2.700 millones, de los cuales u$s 2.400 millones corresponden a instrumentos de mercado (no préstamos del gobierno nacional ni crédito con agencias multilaterales). Los meses de enero y junio son los meses con mayor carga financiera. Asimismo, los compromisos de 2020 representan el 24% del stock total de deuda de la provincia, es decir, unos u$s 11.160 millones cuyo 88% está denominado en moneda extranjera”, explicó Persichini, head de estrategia de GMA Capital.

Tamaño de la deuda de PBA sobre PBI provincial

Si bien actualmente el tamaño de la deuda de la Provincia de Buenos Aires no significa una gran carga en relación al PBI provincial, el 2020 es un año pesado en materia de compromisos que deberá afrontar la provincia gobernada por Kicillof.

Según datos provistos por Quinquela Fondos, el stock de deuda de PBA flotante a junio de 2019 es de u$s 11.857 millones. Dicho stock osciló en los últimos años entre un mínimo de u$s 9342 millones a diciembre de 2015 y a un máximo de u$s 14.755 millones en diciembre de 2011. A su vez, al analizarlo en base al tamaño de la deuda en base a su PBI provincial, se observa que el ratio deuda sobre PBI provinicial a junio de 2019 era de 6,7% y se ubica en la mitad entre el máximo de 8% registrado en diciembre de 2018 y el mínimo de 5,1% en diciembre de 2014.

“La deuda ha tenido variaciones explicadas esencialmente por los cambios producidos en la cotización del dólar . El nivel de deuda actual es bajo con relación al PBI provincial y está alineado con los valores históricos de la provincia. El mismo mostró un salto con la devaluación de 2018, se estabilizó en el primer semestre de 2019 y seguramente los datos de fin de 2019 mostrarán un nuevo incremento que se debería compensar en 2020 con el aumento del PBI nominal”, proyectaron desde Quinquela Fondos.

Por su parte, Esteban Domecq, director de la consultora Invecq sostuvo en un informe enviado a sus clientes que al cierre del año 2015, y tras reducir levemente el stock de deuda desde el pico alcanzado en 2012, la Provincia de Buenos Aires contaba un stock total de deuda de u$s 11.204 millones, o lo mismo, un 5,9% del producto bruto de la provincia. Si a este se la adiciona la deuda flotante de la Provincia de unos u$s 1.842 millones compuesta por deudas al BAPRO, proveedores y municipios, la deuda en términos de producto asciende a 6,9%.

“Hoy, 4 años más tarde, el total de esa deuda se encuentra en torno a u$s 11.160 millones, es decir, 9,1% del producto bruto provincial, por lo que la situación no es nominalmente preocupante en materia de stock, pero sí aumentó considerablemente su peso sobre el producto a partir de la notable baja”, dijo Domecq.

Sin dudas, la situación no es cómoda aunque a la vez analistas destacan que resulta exagerado afirmar que la provincia esta quebrada, o que no tiene recursos para hacer frente a sus compromisos.

Para Persichini, la provincia de Buenos Aires presenta un problema de liquidez (concentración de vencimientos de corto plazo sin posibilidades de financiamiento), no de solvencia (incapacidad de afrontar los compromisos en el largo plazo).

“El stock de deuda representa menos del 73% de los recursos de la provincia, 14 puntos por debajo de la media del período 2007-2011. Además, equivale a 7% del producto bruto geográfico (PBG) tomando el tipo de cambio promedio de 2019. Con el precio oficial de fin de año, el ratio alcanza 9,2%, una cifra manejable”, sostuvo.

Cuestiones fiscales sobre la deuda de PBA

Yendo hacia el análisis fiscal y, a pesar de la crisis económica en Argentina, las provincias argentinas en su conjunto están cerca del equilibrio fiscal, mejorando sensiblemente en los últimos años y, sobre todo cuando se debe hacer una comparación en otros momentos de crisis económica argentina. La dinámica de la deuda de PBA fue en línea con lo visto con la deuda soberana y con el resto de las provincias y resulta clave para determinar el futuro de las negociaciones con acreedores provinciales y nacionales.

El economista Fernando Marull remarcó que debe señalarse que en los últimos años la situación fiscal de las provincias ha mejorado apreciablemente. Para el especialista, la mayoría de los distritos ostenta un equilibrio primario antes del pago de intereses y la PBA puede servir de ejemplo

“Durante la gestión de María Eugenia Vidal, el resultado primario pasó de un déficit cercano a 4,7% de los ingresos totales a un superávit de 2,7% de esta misma medida en 2018 (último dato disponible); el déficit financiero, por su parte, se redujo de poco más de 8% de los ingresos en 2015 a un estimado de 6% en 2019”, comentó.

Sin embargo, al igual que como sucede con Nación, la mejora en las finanzas públicas de las Provincias no resulta suficiente para afrontar los elevados vencimientos de deuda de 2020.

“Los distritos enfrentan actualmente un problema de liquidez. El caso de la PBA luce como el más apremiante ya que los pagos sólo de bonos en 2020 son unos u$s 1200 millones, monto que no podría enfrentar ni con la caja que le dejó Vidal ni con el impuestazo que acaba de aplicar Kicillof (cerca de u$s 400 millones). Por este motivo, PBA va a reestructurar su deuda”, proyectó.

Por ultimo, los analistas de Quinquela Fondos señalaron que la provincia de Buenos Aires representa el 35% del PBI total y que el vencimiento que no se puede pagar es del orden del 2% del total de la deuda provincial.

“El vencimiento de u$s 270 millones es cerca del 2% de un total de u$s 13.000 millones de deuda. Pero el año presenta una fuerte concentración de vencimientos. No se puede desvincular la evolución del stock de deuda del resultado fiscal. La deuda sube toda vez que los egresos totales son mayores a los ingresos totales. Es decir que en los últimos 9 años el stock de deuda nominal creció de manera continua”, dijeron desde Quinquela Fondos.

Mañana, fecha limte para lograr el 75%

La solicitud del gobierno de Axel Kicillof busca extender la fecha de pago tiene como intención mover la fecha original del 26 de enero al 1° de mayo. Tal como estipula el prospecto, la propuesta se hará efectiva y vinculante a la totalidad de los acreedores si se alcanza un mínimo del 75% de aceptación.

La fecha límite para el consentimiento es este miércoles 22, pero Buenos Aires cuenta con 10 días extra luego del 26 para negociar sin incurrir en default.

Marcelo Blanco, ex secretario de Finanzas de PBA y actual asesor financiero explica que resulta un proceso complejo alcanzar el 75% de aceptación en tan corto tiempo.

“Dada la naturaleza de la tenencia del BP21, con un alto grado de atomización en cuentas de banca privada y los mecanismos administrativos para implementar las comunicaciones entre los bancos y sus clientes, me hace pensar que va a ser muy difícil lograr la aceptación del 75% antes de vencimiento del bono o dentro de su periodo de cura de default . Dicho esto, no descartaría la posibilidad de que finalmente se termine pagando el capital y evitar un mal mayor. Aun así, pienso que la estrategia de negociar los vencimientos del perfil de la deuda de la PBA es la correcta, discrepo en la ejecución”, explicó Blanco.