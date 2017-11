KPMG le ganó a Deloitte para auditar el proceso de venta de Prisma

"A KPMG se la contrató para velar por el compromiso de desinversión de Prisma", informó una fuente del Poder Ejecutivo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) debía designar a una de las Big Four como auditor para el proceso de venta de Prisma, de modo que no genere ninguna acción anti competitiva y que cumpla con el proceso de desinversión.

De las cuatro grandes, Ernst & Young desistió porque tenía conflicto de intereses, y Price no pudo competir, porque ya es el auditor de Prisma, o sea quien debe formar sus balances. Por lo tanto, la compulsa fue entre Deloitte y KPMG: ambos presentaron propuestas económicas por un monto mensual y, ante igual servicio, la CNDC eligió a KPMG por ofrecer el mejor precio. Cabe destacar que lo que se audita no es la venta, sino el proceso de desinversión.

En las reuniones de seguimiento entre los 14 bancos dueños de Prisma y la CNDC, los accionistas dijeron que estaban acelerando el proceso de venta. Primero dijeron que en el primer trimestre del año la tendrían vendido, pero luego "se acolchonaron" poniendo como fecha al primer semestre. De todos modos, Goldman Sachs (que tiene el mandato y espera salir con el book de venta el mes que viene) tiene hasta septiembre para vender el 51% de la compañía que vale entre u$s 500 y u$s 1000 millones. Sin dudas, será la transacción de M&A más relevante de 2018, ya que se estima que la venta de Visa, Banelco y Pagomiscuentas se concretará en junio del 2018.

El presidente de uno de los bancos dueños de la emisora calcula que entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero recibirán las primeras ofertas no vinculantes. "¿Venderán el 51% o el 100%? ¿Porque si venden sólo el 51%, y entra más competencia, la empresa luego valdrá menos?", le preguntó este diario. "Depende las ofertas que recibamos. Si bien entrará más competencia, el volumen de mercado se agrandará, por lo que puede valer más", respondió el CEO del banco internacional.

Cielo es el favorito a quedarse con la compañía, ya que es el procesador de tarjetas de pago número uno de Brasil, que cotiza en Bolsa y cuyos accionistas principales son Bradesco y Banco do Brasil. "No comments", respondió Mariana Ribeiro, de la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Cielo, al ser consultada por este diario. El otro candidato fuerte es el fondo de inversión estadounidense Advent, ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este, es uno de los favoritos. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.

Otro candidato es Bain Capital, uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy maneja activos por u$s 75.000 millones.

General Atlantic, que maneja u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, Santander Asset Management y AirBnb, es otro de los que se menciona como posible comprador.

En el sector señalan que el comprador necesita tener una combinación de factores, que no son muy fáciles de encontrar, como ser un especialista en la industria de pagos, que es bien técnica y específica; además de alguien que conozca la Argentina y se sienta cómodo con este entorno de negocios.

¿Por qué los 14 bancos dueños de Prisma acordaron con el gobierno vender el 51% en un año y el 49% restante en otros dos? "Es un tema defensivo, no de optimización de precio. Si decían que salían a vender el 100% iban a sacar muy pocas ofertas. De esta forma, aumentan las chances de que haya más compradores. Si la oferta es buena, pueden vender ahora el 100%", comenta el director general de un banco de inversión.

Si bien se habla de alrededor de u$s 1500 millones, el número final dependerá de las condiciones del contrato que firmen entre Prisma y los bancos. Por lo pronto, Prisma ya mandó un nuevo contrato a sus bancos accionistas, donde aumentó 70% la tarifa de procesamiento de las tarjetas de crédito, por lo cual ponen esa tarifa más en línea con los términos de mercado a nivel regional. "Antes quedaba mucha más plata en los bancos que en Prisma. Ahora, podrán vender mejor la compañía, ya que pasará a ganar más", conjeturan en la City.