Junio será un mes de inflexión de la mano del FMI, la Fed y el MSCI

Como si le hiciera falta adrenalina a la plaza local, en junio se definirán tres grandes incógnitas que determinarán el futuro de los mercados: el monto y las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la magnitud de la suba de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y si Argentina vuelve a tener la categoría de Emergentes del MSCI.

La definición de política monetaria de la Fed se conocerá el 13, en la City esperan que los detalles sobre el acuerdo entre el Gobierno y el FMI se comunicarán antes del 15, y la decisión del MSCI sobre la posible recategorización del mercado local se hará pública el 20 de junio.

La relevancia de cada noticia dependerá de lo sorpresiva que resulte, dado que para cada hito ya hay especulaciones. Por ejemplo, la encuesta de Chicago Mercantile Exchange da una posibilidad del 93,8% que la Fed subirá 25 puntos básicos la tasa (el nivel actual es entre 1,50% y 1,75%), mientras que Morgan Stanley indicó hace unos días que ve un 66% de probabilidades de que Argentina sea considerada emergente.

El FMI es un tema más complejo, debido a que los números del préstamo varían bastante. Desde Portfolio Personal indicaron en la plaza porteña la expectativa de piso es u$s 20.000 o u$s 22.000 millones, pero también hay fuentes que aseguran que el mercado no se va a contentar con menos de u$s 30.000 millones, porque incluso se especula con un préstamo de u$s 45.000 millones. "La atención se centraliza en el financiamiento que aún falta para este año y en las necesidades de financiamiento del 2019 (u$s 30.000 millones)", detallaron en el último informe. En la misma línea, el director MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, sostuvo que el Gobierno necesita el año que viene entre u$s 25.000 a u$s 27.000 millones, pero remarcó que esto estará condicionado por el crecimiento de la economía, la inflación y la recaudación. "Unos u$s 25.000 millones es un número sólido para que Argentina no tenga problemas de financiamiento en un año electoral, aunque hay que aclarar que el dinero llegará a medida que el país cumpla con lo acordado con el FMI", agregó.

Por esto es que Martínez Burzaco cree que el impacto de las novedades de junio también estará atado al horizonte temporal. "De corto plazo, para quienes estamos más ligados al mercado de acciones y bonos, lo más determinante es saber si seremos o no emergentes, porque ese es el punto de inflexión para que se dé un cambio estructural en cuanto a la profundidad y el volumen. Sería un shock importante", dijo el experto. Asimismo, Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, señaló que la confirmación de la categoría emergente "repercutirá sobre el movimiento de corto de las acciones en particular", y advirtió que "si es por la negativa, no se podrá evitar una corrección, aunque dado los niveles actuales, y la caída ya acumulada, el impacto no sería muy fuerte, o al menos extendido en el tiempo".

Por otro lado, en el mercado de cambios hay "dos corrientes" sobre lo que viene, según Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios: "Post arreglo con el Fondo, hay quienes dicen que el Banco Cental se va a correr y el dólar podría seguir suelto hasta $ 27 o $ 30, mientras que otros piensan que el acuerdo puede derivar en una mayor confianza, algo que, sumado a que nos nombren emergente, tendría que impulsar una entrada fuerte de dólares de parte de fondos y esto contendría el precio".