Juan Francisco Politi: "Hay cero probabilidad de riesgo de una crisis de deuda en los próximos 4 años"

Mientras se lleva a cabo el canje de la deuda en dólares, Juan Francisco Politi, vicepresidente ejecutivo de Allaria Ledesma, expresó su expectativa sobre los nuevos bonos, a la vez que analizó el panorama económico y financiero que atraviesa el país.

¿Qué balance hace del acuerdo por la deuda?

La noticia no podría ser mejor, más allá de cuanto se tardó. Antes, se había logrado enderezar la deuda en pesos en el mercado local. Misma dinámica ocurre en la deuda en dólares de ley local. Ese problema está resuelto y con cero probabilidades de riesgo de crisis de deuda para los próximos 4 años, lo cual es un tema muy relevante para la Argentina. Lo que viene también es importante, quedó una situación macroeconómica que enderezar.

¿Qué pendiente va a tener la curva de deuda soberana tras el canje de deuda?

La curva negativa no la veo más, ya que no vemos crisis de deuda inmediata. Si vemos la curva de letras en pesos, muestra una forma muy correcta con tasas bajas en el corto plazo y más altas en el mediano y largo. Lo mismo en la curva de CER. En la curva de dólares vemos que Ecuador, que salió de una situación parecida, arrancó a operar al 10%. Esperaría un 11% para arrancar y cerca del 9% a fin de año. No tiene sentido imaginar una curva invertida pero si quizá un poco plana en 9% en la parte corta y en 11% en la larga.

¿Los fondos pueden desarmar posiciones de bonos argentinos tras el canje?

Desde el lado de la oferta hay fondos que no pueden tener bonos muy largos, por lo cual es esperable. No es una gran cantidad pero seguramente tendremos un flujo. También puede haber oferta de los que esperaron a que se resuelva el tema de la deuda y ahora deciden vender con la noticia. Podría darse que desde los organismos oficiales vendan bonos para aplastar la brecha, sería sano que ello ocurra. Desde el lado de la demanda, cualquier inversor institucional que vea a la Argentina con una mirada clara con un acuerdo con el FMI y que se planteé una estabilidad macroeconómica como base, va a ver que un 11% de tasa es muy alta para la actualidad del mercado emergente global.

¿Cómo destraba el tema de la deuda en dólares, en relación a la deuda local en pesos?

La deuda local fue el primer gran logro. El Gobierno comenzó al principio a rollear la deuda a tasas muy altas y luego se fue acomodando. Logró su objetivo y se armó un gran mercado de bonos con CER. A la vez se armó una bola de deuda en pesos, la cual parecería mucha para algunos participantes del mercado. Sin embargo, lo que se trata de lograr es que se arme un mercado en pesos. Creo que la gran oportunidad es emitir mucha más deuda en pesos ya que apareció un deudor creíble. Hoy el Tesoro podría aspirar los pesos que le sobra al mercado, en vez de que el BCRA deba emitir para pagar el déficit.

¿Qué opina del dólar?

El mercado se quedó esperado un ajuste del dólar oficial, que no vino y parecería que no va a venir ya que es el ancla clara para la inflación. Del otro lado, el dólar contado con liquidación es posible que se aplaste un poco para que la brecha se ubique en niveles de 35% a 50%. Desde el BCRA tiene que haber un fortalecimiento de reservas para bancar la situación hasta diciembre que viene la cosecha de trigo y luego marzo con el maíz y la soja.