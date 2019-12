Juan Curutchet: "El estado del Banco Provincia es indudablemente mejor que hace 4 años"

Juan Curutchet vive sus últimos días como presidente del Banco Provincia, cargo para el que fue elegido por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en diciembre de 2015. Mientras aguarda el desembarco de su sucesor, Juan Cuattromo, el hasta ahora titular de la entidad provincial realiza un balance de su gestión y se mete de lleno en el contrapunto entre el gobernador Axel Kicillof y la gestión de Vidal respecto al estado de las cuentas de la provincia que representa alrededor de un 38% del PBI del país.

¿Hasta cuándo sigue en funciones?

No lo sé. Hasta que el Senado de la Provincia vote mi reemplazo. Yo estimo que mi último día será el jueves.

¿Tuvo contactos con Cuattromo?

Sí. Estuve con él a los dos o tres días de la reunión entre Kicillof y Vidal y tengo un intercambio frecuente vía mail o whatsapp. Además de su trayectoria en bancos, su frente político tiene 4 directores en el Banco Provincia, y mucha de nuestra información es pública. Con lo cual no creo que haya temas que no conozca.

¿En qué estado deja el Banco Provincia tras cuatro años de gestión?

Está indudablemente mejor que 4 años atrás. De $ 9000 millones de pesos de patrimonio neto en diciembre de 2015 pasamos a $ 53.000 millones al cierre de este año. Un crecimiento de casi 50%, en moneda constante. El banco tiene una liquidez como no la había tenido en décadas. Vamos camino a cerrar el año en unos $ 7300 millones de ganancia consolidada. Y además asumimos dos costos importantes: la promoción de supermercados y la línea de descuento de cheques y otras líneas blandas a pymes, con la que otorgamos unos $ 43.764 millones en línea blanda a pymes en lo que va de 2019.

¿Qué deuda tiene hoy la provincia con el Bapro?

En términos netos era de $ 18.000 millones cuando asumí, y ahora es de $ 25.000. Es decir, en moneda constante es mucho menor. Medido sobre el patrimonio, era dos veces superior al patrimonio neto y ahora representa el 40%. Además Vidal pagó parte de la deuda: este año cobramos de la provincia $ 13.000 millones, que supera con creces el déficit de la caja de jubilados, que va a ser unos $ 8100 millones.

¿Representa un problema eso?

El banco bien administrado está en condiciones de garantizarles a sus trabajadores pasivos la jubilación que corresponde por ley. Algunas de las críticas del sector político me pregunto si no esconden la incomodidad de estar obligados a ser austeros y serios en el manejo del banco. La constitución provincial es contundente en cuanto a que el garante de última instancia del sistema provisional es la provincia.

¿Cuántos empleados tiene el Bapro?

10.450 empleados directos y 14.000 si se suma con el Grupo Bapro. Prácticamente la misma cantidad que hace 4 años.

¿O sea no se hizo el ajuste en el Estado?

Es que por la anterior crisis de la caja de jubilados, durante tres años no jubiló a nadie. Y después se fueron 2600 personas de golpe. Este debe ser el único sitio durante todo el kirchnerismo que no creció la plantilla. Lo que sí hicimos fue una renovación de calidad, y tenemos la misma cantidad de empleados pero con más sucursales y mucha más operatoria.

¿Cómo afectó la crisis económica a las moras en el sector financiero?

En individuos y cheques tuvo una suba inicial al inicio de la crisis cambiaria, entre abril y junio de 2018, y después se estabilizó. Y lo que hemos visto en los últimos meses es a algunas empresas importantes con reestructuraciones o dificultades de pago. Eso pesa en la estadística. La mora aumentó, pero a diferencia de otras crisis, no es un problema grande.

¿Qué opinión le merecieron los dichos de Kicillof del miércoles durante su discurso de asunción? Dijo que la provincia se encuentra en un estado de emergencia financiera.

Abrimos las cuentas de la provincia, y la gestión de Vidal deja $33.000 millones y u$s 148 millones. El gobierno de Scioli dejó $ 178 millones. Si nosotros hubiéramos recibido en diciembre de 2015 el equivalente a esos montos que deja Vidal, hubiéramos estado felices. Vidal dijo el día cero que la provincia estaba quebrada. La provincia mejoró mucho, pero no está ni por asomo en un lugar óptimo, y tampoco lo proclamamos. Hay dificultades, pero el punto de arranque es mucho mejor. El tamaño del déficit en relación al que había hace 4 años es más chico. La deuda es la misma en términos reales. El estado del Bapro es mucho mejor, es más sólido. El banco está fuerte porque no fue la rueda de auxilio de los desaguisados políticos, el gobierno de María Eugenia Vidal nunca sacó un centavo del banco. Por eso va a ser interesante ver ahora, con las restricciones que hay, si se respeta esa autonomía del banco como se respetó en estos últimos 4 años.

La provincia de Buenos Aires es la más endeudada del país, con u$s 11.907 millones, de los cuales un 77% es en moneda extranjera, y que en 2020 la provincia deberá afrontar vencimientos por u$s 2705 millones ¿La provincia deberá reestructurar su deuda?

La provincia no puede tener un horizonte financiero muy distinto al de la jurisdicción nacional. Si la Nación reestructura, ese es un espejo en el que la provincia se va a mirar. La deuda es la misma que recibimos más algo de intereses, porque había u$s 2 millones no documentados. Que te venza el 25% de la deuda por año es absolutamente normal. Lo que es anormal es estar un año sin poder renovar deuda. Hay que recuperar la confianza y la credibilidad, que es lo que impidió la renovación de la deuda este tiempo. Entre otras cosas por declaraciones de las nuevas autoridades, tanto a nivel nacional como provincial, que antes de asumir estaban pronosticando que iban a reestructurar.

¿Cree que la credibilidad de Kicillof ante el mercado difiere de la que puedan tener Guzmán o Albero Fernández?

Creo que hay una expectativa distinta a nivel nacional que con el gobernador de la provincia. No es una descalificación ni mucho menos, no digo que no tenga la capacidad para sacar la situación adelante, pero creo que corre de atrás. Alberto Fernández, cuando fue jefe de Gabinete, tuvo un ciclo muy superior en términos fiscales al que vino después. Kicillof tiene sus virtudes, y por eso ha ganado, pero en esta materia parte con poca credibilidad. Puede cambiarla, por supuesto.