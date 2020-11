Jorge Brito: el agente de bolsa que se convirtió en uno de los banqueros más influyentes del país

El banquero Jorge Brito murió este viernes luego de que el helicóptero en el que viajaba se accidentara en la provincia de Salta. Según informaron medios locales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:00 en la zona de Cabra Corral.

El banquero y empresario, de 68 años, había comenzado su carrera como agente de bolsa y como cofundador de la compañía financiera Hamburgo en los últimos años de la década de 1970. Pero en las últimas cuatro décadas y media fue forjando una carrera que lo llevó a transformarse en uno de los principales referentes del sector bancario y financiero del país.

Dueño del Banco Macro, fue también presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) hasta marzo de 2016. También ocupó la presidencia de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, entre 2012 y 2014. Como presidente de ADEBA, formó parte del Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales entidades empresariales del país. Además, tenía negocios inmobiliarios, agropecuarios y energéticos.

Brito, que nació en Buenos Aires en 1952, había construido una numerosa familia junto a Marcela Carballo. Juntos tuvieron seis hijos: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago y Mateo.

En su última entrevista con El Cronista, publicada el pasado 13 de septiembre, Brito había pedido “cerrar el cepo” y “cortar todos los subsidios al dólar”. Además, había criticado el país que había dejado el ex presidente Mauricio Macri, y creía que la por entonces reciente renegociación de la deuda podía significar un “puntapié para encarrilar la economía”.

Durante aquella entrevista, que tuvo lugar en el vigesimoséptimo piso de una de las torres Catalinas, propiedad del Banco Macro, Brito había insistido en la necesidad de un acuerdo político multisectorial para diseñar un nuevo modelo de país. También proyectaba que la Argentina saldría “muy debilitada” de la pandemia debido a que a diferencia de otros países, la Argentina venía de “una gran crisis que nos dejó Mauricio Macri de sus cuatro años de gobierno”.

Respecto a su visión del Gobierno actual, Brito había indicado que “trató de arrancar o arrancó bien, pero el bien fue muy poco porque inmediatamente vino una pandemia”. Pese a ello, había considerado que “estaba encarando los problemas de fondo que tiene la Argentina”. Pese a ello, había sumado algunas críticas al indicar: “Creo es que el Presidente (Alberto Fernánez) tiene que ser el Presidente que dijo que iba a ser, el presidente de todos los argentinos. Hoy daría la sensación de que dejó de ser el presidente de todos los argentinos”.

Sobre la reestructuración de la deuda, el banquero había celebrado: “Hemos logrado renegociar una deuda con un éxito increíble. Honestamente, nunca pensé que se iba a negociar como se negoció. No sé si influyó la pandemia o si el Ministro de Economía negoció bien”.

Previo a la entrevista con El Cronista, Brito también había mantenido una conversación a fondo con Revista Apertura, que se publicó en la edición de junio. Uno de los puntos salientes de dicha entrevista correspondió al análisis que en banquero hizo de la pandemia. “Me parece que hay que tener un poco de cuidado con que, una vez más, en la Argentina no terminemos en un River-Boca de sanitaristas versus economicistas. Todo en la vida es un equilibrio. Sí me parece que así como hay un montón de sanitaristas aconsejando al Presidente, habría que estar pensando en cómo se sale. Empecemos a pensarlo. Salir se va a salir. No sé cuándo ni cómo, pero la crisis es una oportunidad y trataremos de buscar una oportunidad para que la Argentina salga bien parada", había expresado al respecto.

También en aquella oportunidad se había pronunciado respecto a la mala imagen que muchos argentinos tienen de los empresarios. Y consultado sobre qué creía que debían hacer para revertir esa imagen, el dueño del Banco Macro expresó: “Los empresarios tenemos muchas fundaciones –y no quiero que esto se malinterprete– pero a veces parece que nos “escondemos” detrás de ellas para decir que hacemos cosas. Lo más importante es contar qué hace uno en las empresas y que el activo más importante es cada día tener más empleados. Eso es un capitalismo bien visto. Ahora, si lo que le transmitimos a la sociedad son fiestas en un hotel lujoso y las mujeres de los empresarios llenas de joyas... No lo critico, pero no lo comparto”.

Y sobre los bancos en particular, analizó: “Los bancos son mal vistos en el mundo en general. Vos venís a pedir un préstamo para tu casa, para comprar un auto, te vas a ir muy contento ese día y me lo vas a agradecer. Y después vas a odiarme 20 años los 365 días del año. Pero no es ni una cosa ni la otra. Uno cumple un rol”. Sobre ese punto, agregó: “Si los valores se ajustan por inflación, se gana plata pero no mucha. Si el año pasado tenía un patrimonio de 100 y gané 150, no gané plata por la inflación. También quizá es culpa nuestra no explicarlo. Esto es lo que hay que entender, siempre el ajuste por inflación es importante pero más en un banco”.