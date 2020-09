Jorge Brito: "Hay que cerrar el cepo, hay que cortar todos los subsidios al dólar"

No sería la figura adecuada para definir su relación con el poder, pero la imagen de estar rodeado de pocos en lo alto de la torre se ajusta sí a la cotidianeidad literal de Jorge Brito, presidente de banco Macro: en el fantástico edificio de la entidad en Catalinas, donde un anfiteatro espera la actividad rodeado de obras de arte, en tiempos de pandemia y cuarentena, de los 2000 empleados que llegaron a trabajar allí, apenas 80 lo hacen ahora, y en forma rotativa.

Brito recibió a El Cronista en el piso 27°. Así como el COVID impactó en la actividad de la entidad, también lo hizo en la del banquero. Como en gran parte de la entrevista, todo su foco está dirigidoa la necesidad de articular consensos políticos y sociales urgentes, de superar las grietas, incluso las abiertas en materias de salud. En eso estaba, cuando se le cae el reconocimiento. "Yo, supuestamente tuve dos veces coronavirus. Acá en el banco hubo un grupo de gente se agarró -relata-. Me asusté yo; pero no sentía nada. La primera vez me sale por un análisis de sangre que me dice tuviste... A los 15 días el médico me dice: "Las defensas son bajas. Volvételo a hacer, podés perder las defensas." Me lo vuelvo a hacer y me dice: "Sí, las estás perdiendo." Me lo vuelvo a hacer y me dice: "Las perdiste".

Pandemia y economía van de la mano al evaluar el futuro, que avizora sumamente complicado, para lo cual promueve un acuerdo para pensar un nuevo modelo de país. En lo inmediato, el Presupuesto y las negociaciones con el FMI son los hitos que, supone, pondrán a prueba los consensos si es que se pretende un futuro fiscal de "apenas" 4,5% de déficit.

-¿Cómo se imagina que sale la Argentina de esta situación? ¿Mejor o peor?

-No, la Argentina va a salir muy debilitada, tan debilitada como otros países en el mundo con la diferencia que nosotros venimos de una gran crisis que nos dejó Macri de sus cuatro años de gobierno. Yo creo que este gobierno trató de arrancar o arrancó bien pero el bien fue muy poco porque inmediatamente vino una pandemia, o sea, estaba encarando los problemas de fondo que tiene la Argentina, básicamente volver a instalar una chimenea... Pensemos que en los cuatro años de gobierno de Macri no se instaló una chimenea. Yo no voy a hacer acá una crítica, pero no podes crear vos desde el Estado una máquina de traer dólares, pagarlo a una tasa de interés en pesos, mantener el dólar bajo para que después en un años esos tipos que se ganan el 20% en dólares (...) Si en la Argentina no modificamos el proyecto país que

"Si vos creés que vendiendo 1000 palos todos los meses vas a controlar el paralelo, te digo sí, es posible. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantás? Entonces, hay que generarle certidumbre a los mercados pero que vayan en el camino correcto"

tenemos... Desde chiquito escucho a hablar de producir proteínas para los humanos y no proteínas para los animales... ¿Por qué? Por una cuestión básica, porque esa proteína para los humanos, vale diez veces más que la producida para los animales. Sin ir más lejos como ejemplo Estados Unidos es el primer productor del mundo de maíz y no exporta un grano de maíz. Todo ese maíz lo transforma en carne de cerdo, en carne de pollo, de vacuna, lo que sea, y lo vende a un valor mucho más alto y también genera mano de obra. Más o menos se calcula que esa relación es 10 a 1... Seguimos con un modelo de país donde seguimos exportando los granos como el país modelo que trajeron los ingleses, donde pusieron los trenes que venían a Buenos Aires, y de ahí se llevaban los productos. Hoy se necesitan esos productos transformarlos y darle valor agregado y se necesita a un país que corte transversalmente. ¿Qué sentido tiene que vos tengas una refinería acá en Campana cuando en petróleo se extrae en Santa Cruz o se extrae en Chubut? Esa refinería tiene que estar ahí y generar mano de obra ahí. Hay que conseguir de los organismos internacionales que te refinancien toda una reorganización de la Argentina. O sea, que la empresa automotriz X que está en Panamericana y General Paz se vaya a Jujuy y hacer la habitación en Jujuy porque cuando hablamos, hoy que está de moda, el problema habitacional, pero que podemos solucionar acá en el Gran Buenos Aires... Porque el gasto social no aguanta más. La Argentina desde el año 52, ponele, año 2006, tenía un gasto de funcionamiento del 25% del PBI . Hoy tiene el 45%. ¿Cuánto más puede aguantar? Nada. ¿Cuántos impuestos? Bueno, nada. Entonces, acá voy al 2001, había una capacidad instalada importante. Vos tenías un

"Yo soy de los que creo que los commodities van a subir, y ya vienen subiendo. No vamos a tener la soja de u$s 600 de Néstor Kirchner pero con que tengamos algo parecido a u$s 400 ya creo que hacemos todos una fiesta"

tipo de cambio, recordemos que hubo en abril 2002 a $ 4,20 ese tipo de cambio. En el 2007 $ 3 y pico... Con ese alto tipo de cambio y alto precio de los commodities fue fácil. ¡Ojalá! Yo soy de los que creo que los commodities van a subir, y ya vienen subiendo. No vamos a tener la soja de u$s 600 de Néstor Kirchner pero con que tengamos algo parecido a u$s 400 ya creo que hacemos todos una fiesta. Ahora, no podemos pensar en eso... En el Pacto de la Moncloa, se sentaron dos partidos de nada que ver entre sí. Pero el Pacto de la Moncloa no lo hicieron ellos, lo escribieron diez economistas que el que dirigió a esos economistas venía de el franquismo. Vos tenes que sentar y decir que quiero, a dónde quiero ir. Ahora, ¿vas a ponerlo a Alberto Fernández a hacer el plan económico? No es lo razonable.

"Honestamente, nunca pensé que se iba a negociar como se negoció. No sé si influyó la pandemia, si el Ministro de Economía negoció bien... La verdad, me supera... ¿Pero cuánto duró eso? 24 horas"

-¿Cuál es el rol ahora en la salida de los empresarios? ¿Y cuál debería ser el rol del Estado, con esta crisis en relación con el interés privado?

-El empresario no es quien tiene que fijar las reglas. Vos gobierno tenés que escuchar al empresario, como vos tenés que escuchar a los sindicatos... A todas las fuerzas vos tenés que escuchar pero vos Estado me tenés que poner condiciones... Primero tenemos que pensar qué proyecto de país querés... ¿Qué vamos a hacer de este país? Y esto lo tiene que discutir la política. En función de eso, yo voy a fabricar bicicletas, voy a producir carnes, o no se qué, pero cuando tenga las reglas claras... O sea, otra cosa que en la Argentina tenemos que ponerlo claro, tipo de cambio libre por 10 años lo tenes... O sea, vos necesitas exportar por u$s 100 mil millones para de vuelta tener el tipo de cambio libre. Tenemos que ser realistas del problema que tenemos en la Argentina. Hemos logrado renegociar una deuda con un éxito increíble. Honestamente, nunca pensé que se iba a negociar como se negoció. No sé si influyó la pandemia, si el Ministro de Economía negoció bien... La verdad, me supera... ¿Pero cuánto duró eso? 24 horas.

-¿Se agotó el efecto?

-Tengo la sensación de que sí. Inclusive, sabés que en la renegociación de la deuda que nos ahorramos u$s 37 mil millones... No digo que sea la solución de la Argentina, no me malinterpreten, pero creo que es un primer paso fundamental y necesario. ¿Suficiente? No, no es suficiente... porque hoy el sector privado no conseguiría nada. Tenés que endeudar al 12%... Pero tenés crédito por lo menos. Al 12% tenés crédito. Sin la renegociación, no tendrías ni crédito. Ahora, vamos a ir a renegociar al FMI. Ahora acá empieza lo que yo creo que hay tienen que sentarse todos, porque, si no, la renegociación con el Fondo va a ser una guerra otra vez, de que nos vendemos al Fondo Monetario, que accedemos al Fondo.... Entonces tiene que haber un proyecto de consenso. De consenso de país pero tiene que estar sentado un 70/80%... Pero la Argentina no tiene más margen...

-¿Esta crisis puede de alguna manera generar un recambio político anticipado?

-No, no... Yo creo en las instituciones. Lo que creo es que el Presidente (Alberto Fernánez) tiene que ser el Presidente que dijo que iba a ser, el presidente de todos los argentinos. Hoy daría la sensación de que dejó de ser "el presidente de todos los argentinos". Pero si no se cambia la construcción política de la Argentina,

"Gobernar es persuadir a la gente, no cagar a pedos. Esa es la esencia de construcción. Hay que leer a Perón, no mucho más que eso"

lo podés poner a (Horacio) Rodríguez Larreta de presidente, que se lo van a llevar puesto en 24 horas. Rodríguez Larreta con Máximo Kirchner tienen que ser parte de esta nueva construcción política de aquí en la Argentina. Lo que creo es que tienen que estar todos y ¿qué tiene que ver lo que piense? Son representantes de sectores que se tienen que poner de acuerdo. Creo que la vida desde la casa, los hijos, tu mujer, todo es un consenso. Acá en el banco, yo hablo con los gerentes te puedo decir depende de como lo consensuás: o te enamoro o te convenzo... Conducir es persuadir a la gente, no cagar a pedos. Esa es la esencia de construcción. Hay que leer a Perón, no mucho más que eso.

-¿El Gobierno tiene vocación de construir ese diálogo entre empresarios y Estado? Fue una de sus promesas de campaña... ¿O todavía para eso falta?

-Fue una promesa de campaña. El Presidente convocó a los empresarios un par de veces. Yo no veo a un Presidente que esté enfrentado con los empresarios. Sí creo que es un presidente que está totalmente abocado a la pandemia que me parece bien que se aboque a la pandemia pero yo creo que también tenes que tener un equipo de gente trabajando para ver cómo salir. Ahora que dicen 60 medidas... El 15 entra el Presupuesto Nacional al Congreso. Y si no tenemos una mesa de acuerdo, ese Presupuesto va a ser de vuelta de una pelea sin sentido. Porque el ministro (Martín Guzmán) está hablando de 4,5% de déficit para el año que viene. Y para llegar al 4,5% ¿estamos pensando en medidas fiscales serias que convenzan a los empresarios? Porque puedo decir: no voy a hacer lo que hicieron con otros ministros "bajemos el 20% del sueldo de los estatales" porque eso políticamente no aguanta 32 segundos, explotamos por el aire. Pensemos en cosas de largo plazo como que, por ejemplo, el Estado nacional hasta que no tenga un superávit no puede tomar más un empleado. ¿Vas a echar? No. ¿Quién se puede sentir enojado? Nadie. La gente va a decir: "Che, pero el Estado no genera más empleo..." No, no genera más... Generó demasiados empleos. O sea, medidas que en el corto plazo no impacten pero a que mi, inversor en la Argentina, me dé confianza de que este país está cambiando. Y en el mundo nadie piensa que se puede hacer un ajuste de un día para mañana. Porque esto es algo elemental. La riqueza en el mundo está mal distribuida. Entonces, si no distribuimos bien esto, el capitalismo se va acabar.

-¿Cómo se puede congeniar la idea de una meta de déficit de 4,5% con la definición del Gobierno de que el Estado será definitorio para encender la economía hacia adelante? ¿Qué salida queda si no es con mayor presión impositiva sobre determinados sectores?

-Yo pregunto, con la salida de generar nuevos impuestos, ¿qué sector va a ser rentable?, ¿quién va a querer invertir? Porque esto es muy fácil. Yo no comparto que el Estado tenga que ser empresario. Si ocasionalmente es empresario, sí. Y no digo que el Estado sea inútil, digo, si el Estado hoy no puede brindar los tres servicios esenciales, seguridad, salud y educación, no puede dar otra cosa... Cuando eso te salga bien y esté todo bien, pensemos en otra cosa. Yo como Estado tengo la obligación de regular. ¿Cuál fue el gran problema de la era Ménem? La falta de regulación. Cuando vos privatizaste, todos los organismos reguladores fallaron. A mí no me preocupa si las empresas son del Estado o no son del Estado, lo que me preocupa es que puedan estar controlados para que no haya abusos de los servicios públicos monopólicos.

-En este esquema, siguiendo esta línea, y en el contexto que tiene la Argentina hoy, ¿el Gobierno tiene que seguir regalando reservas a los ahorristas permitiendo la compra del dólar ahorro?

-No, para mí es una locura. Para mí es una locura que yo pueda comprar con mi tarjeta de crédito por internet. Entonces, yo diría a todos los subsidios que hoy tenés agregá los u$s 800 millones que vendés de u$s 200, que cualquier persona X agarra cinco familiares, entonces el hermano uno compra u$s 200 se lo manda a la cuenta del hermano dos, el hermano dos y así se juntan u$s 1000... Y se ganan.. ¿Cuánto es ese subsidio? ¿Estás dando subsidio? Ahora, me parece que es un subsidio que no sé quién se lo lleva. Que Jorge Brito con su tarjeta de crédito pueda comprar algo en el exterior tampoco está bien. No está bien ni está mal, digo, no me parece justo para la sociedad.

-¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que prohibirlo, por ejemplo? ¿Hay que cerrar el cepo?

-Yo creo que sí. Pero de vuelta, hay muchas cosas opinables. Yo opino eso. Si los sentemos en una mesa, muchos economistas, los menos te van a decir: "Bueno, con esto regulamos el paralelo, entonces si no cortamos la oferta del paralelo, el paralelo se nos va alto..."

-Guzmán dice: "si cerramos el cepo, se va la inflación"

-Si vos creés que vendiendo 1000 palos todos los meses vas a controlar el paralelo, te digo sí, es posible. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantás? Entonces, hay que generarle certidumbre a los mercados pero que vayan en el camino correcto. Y ahí votá las leyes de que no se tome un empleado público hasta que se.... Cosas que apunten a un equilibrio fiscal futuro. Yo creo que no es tan difícil. Hay que sentarse en una mesa y tener voluntad de consensuar. Y bueno, y creo que mientras en todos estos años hemos tratado cada sector, porque también el sector empresario es responsable. Cuando va a ver el presidente de turno en lugar de manifestarle los problemas que ve, va a pedirle una prebenda. Entonces ¿si va a pedir una prebenda, le va a decir que esto lo hacé mal? Le dice "¡Qué buen gobierno estás haciendo! ¡Es una cosa increíble!"

-Liberame las importaciones... o cerrame las importaciones...

-Claro... Bueno, lo que claramente sucede es que en su momento, Moreno, Cristina... Una cantidad de empresarios con buena fe se endeudaron, compraron máquinas para hacer como (Eduardo) Eurnekian, para fabricar chips, una planta modelo, y vino Macri liberó todo, y la planta... No sé qué está bien y qué está mal, pero no podemos tener es un país que cambie de un día para el otro y vos tengas meter la inversión.... En el mundo si mañana se va Trump, ¿cuánto va a cambiar la economía americana? Un 5% como mucho.

-Es el mismo presidente de la Reserva Federal que sigue planteando la misma política para el sector financiero...

-No vas a tener suba de tasas.... Es mucho más previsible. Acá hay una imprevisibilidad total y absoluta. Si no hacemos este país previsible, y con esto no es una crítica a este gobierno, porque tenemos para todos los gobiernos. Creo que el gran problema acá es la falta de diálogo.

-¿El tema hoy es que hay una necesidad que le pide la economía a la política de que haya un acuerdo, un consenso, entonces?

-Pero es que siempre siempre la política está por encima de la economía. Y siempre cito el mismo ejemplo si hoy Cavallo viene del año '91 con Carlos Menem hizo una reforma del Estado impresionante, te guste o no te guste, hizo todo lo que hizo, ¿pero cómo lo hizo? Con el paraguas político que le daba Carlos Menem. Ese mismo Cavallo, porque no es que Cavallo cambió su forma de pensar, ese mismo Cavallo viene del año 2001 con (Fernando) De la Rúa y no aguantó tres meses. ¿Vos podes decir que cambió Cavallo su forma de pensar? ¡No! Era el mismo. ¿Qué paraguas le daba De la Rúa? ¡Cero! Era un gobierno en retirada. Entonces, la política siempre está... Yo te traigo, no sé, decime el mejor Ministro de Economía del mundo o de la Argentina, traélo y parálo frente a un gobierno sin poder político, no puede hacer nada.

-Hablaba de que la grieta era una preocupación porque al no existir un consenso se complica la salida de la economía y del país también... ¿La ve más entre el oficialismo y la oposición o dentro del mismo oficialismo?

-En el oficialismo no veo una grieta, veo claramente no es un partido político, esto es un frente donde Cristina (Kirchner) es una parte, Alberto es otra y (Sergio) Massa es otra parte. Pero lo importante para mí es ver dónde está la grieta, quiénes se benefician. Macri, en su afán de ganar la elección fue contra Cristina porque creía que Cristina nunca podía ganar, y Cristina terminó ganando. Entonces, esa lógica de ganar, de que llegue un gobierno al poder y vos escuchas, no sé si ahora o no, que vienen dos años de él, dos años de ella, dos años del otro... ¿A qué vienen? ¿a gobernar o a perpetuarse en el poder? Porque este es el gran problema de la Argentina: la perpetuación en el poder. Guste o no guste, Carlos Ménem hizo un muy buen

"Habrá que ir cerrando un poco las fronteras comerciales porque nadie va a tener dólares para importar. Entonces, bueno, la Argentina una vez más, yo no estoy a favor del cierre de la economía, que se entienda, estoy tratando de entender lo que va a pasar en el mundo y tratando que la Argentina una vez más no vayamos a contramano del mundo"

primer mandato, y después lo único que hizo fue su perpetuación del poder y empezó a regalar la plata y la convertibilidad no aguantaba el déficit. Si vos no podés emitir, ¿quién te baja el déficit? Fue la perpetuación en el poder y fue la perpetuación en el poder del kirchnerismo... Y no es una crítica contra los gobiernos sino es una crítica contra el modelo en la Argentina de tratar de perpetuarse en el poder. Creo que esto es una cosa que tenemos que tener clara que ha sido el mayor daño de Argentina porque en esa perpetuación puede nacer el populismo. Estamos todo el día mirando las encuestas, entonces si yo este teléfono que está acá, lo pongo acá y lo encuesto a los 15 días y me dicen: "Mmm... a la gente no le gusta que esté acá." Y claro, nunca le va a gustar porque la gente no entendió por qué lo pusiste acá. Vio lo malo del cambio de moverlo acá... Ahora, todo lo bueno del cambio, que vos crees que va a tener, no lo pudo percibir. Hace falta tiempo. Y para el tiempo vos le tenés que dar convicción política a la cosa. Me parece que esto es lo que le está faltando a la política, una convicción de un programa... Que claramente en el corto plazo no va a ser aplaudido por nadie.

-¿Cómo se está gestionando la crisis y lo que viene después? El Banco Central, a Miguel Pesce. Se nota que no apostaba mucho por Guzmán ni por la renegociación de la deuda, que lo sorprendió..

-No, lo que dije que era una negociación de la deuda complicada y que nunca pensé que iba a salir en estos términos. No puedo hablar ni bien ni mal de Guzmán porque no lo conozco y todo lo que conocí de él fue la negociación. Pero cuando vos una negociación la ves de afuera y no de adentro es imposible de hablar. Respecto de la economía, repito, creo que tenemos que pensar cuál es la salida económica de la Argentina, pensá que la Argentina no genera los dólares suficientes, y hacer un modelo de país pensando que el mundo también yo veo que se va a cerrar. Va a ser un mundo, si vos veías un Estados Unidos hace cuatro años cuando asume Trump que ya se empieza a cerrar.... O sea, ¿Trump en definitiva qué decía?: "Muchachos...." a los americanos... "Ustedes están produciendo en México, en Canadá... No, no, vengan a producir acá porque tenemos que darle la mano de obra acá al americano." Entonces creo que ese mundo que ya Trump lo empezó desarrollar, Chile empieza a jugar un papel muy importante y veo que para generar... Miremos Europa, o sea, la crisis que ha producido la falta de turismo... habrá que ir cerrando un poco las fronteras comerciales porque nadie va a tener dólares para importar. Entonces, bueno, la Argentina una vez más, yo no estoy a favor del cierre de la economía, que se entienda, estoy tratando de entender lo que va a pasar en el mundo y tratando que la Argentina una vez más no vayamos a contramano del mundo. Creo que no vamos a poder ir a contramano del mundo porque no tenemos los dólares para regalar, ni los va a dar nadie. Vos vas a tener que entender la realidad. Esto es lo que creo. Pero a mí no me preocupa Pesce ni el Ministro de Economía. Tenemos que pensar en la política, en generar un consenso de dónde queremos crecer como país. Si no tenemos eso, con las diferencias que tiene que haber entre la gente, pero si no tenemos eso no hay ministro de economía que pueda hacer un plan económico.

-¿Cómo ve al sistema bancario reaccionando frente a la crisis?

El sistema bancario tiene una gran diferencia de todas las crisis anteriores que entra a la crisis patrimonialmente sólido. Nosotros hace casi dos años, en octubre de 2018, viendo la crisis de entonces con Macri cuando fue al FMI, empezamos a buscar tanto a los individuos como a las empresas, y buscar una refinanciación. Tenemos el banco bien refinanciado a nuestros clientes, los que hubo que pasar a pérdida lo pasamos a pérdidas y todos los meses hacemos previsiones. El tema es cómo hacemos para que llegue el crédito a las empresas. Los bancos no somos ni buenos ni malos, somos un empresario más en la Argentina que tenes un negocio que querés ganar plata. Ahora, yo tengo un bien escaso, porque si bien hay muchos pesos nadie los quiere. Nadie ahorra en pesos. Estamos acá porque no tenemos moneda. Si no tenés moneda, no tenés sistema financiero.

-Viendo al sistema financiero argentino, con varios bancos extranjeros que hacen el negocio de cualquier banco, le prestan al estado y le ofrecen fondos que tomaron de los ahorristas. ¿Es lógico que funcione así?

-Ningún banco especialmente los extranjeros le quieren prestar al Estado. Terminás prestando al Estado porque tengo la obligación de tomarte los pesos, ¿y qué hago con los pesos? No tenes demanda. ¿Y por qué voy a tener demanda si no hay negocios? ¿Vos conoces algún amigo que esté pensando en armar un negocio en los últimos cuatro meses? Entonces, los chacareros piden un poco más de plata, los fabricantes de maquinaria agrícola un poquito más. Pero la gente por el IFE o por todos los subsidios, y todo el empleado público está en la casa tienen plata como para comprar y vos ves la poca caída que ha habido en la venta en los súper Todo ese consumo sigue. Claramente el déficit del Estado no lo va a aguantar más. Tenemos que pensar cuándo empezamos a transformar eso en trabajo porque esta es la esencia. Yo no estoy en contra de los planes sociales, lo que digo es ¿cuánta gente estamos pensando en transformar esos planes sociales en trabajo?

-La gestión en términos financieros está poniendo presión sobre la rentabilidad de los bancos, porque estaba dando un piso de tasa de interés que tenes que cubrir y al mismo tiempo te está obligando a bajar la tasa de los préstamos para el sector productivo

-Pagamos el 33% pero cobramos el 24%

-¿Es transitorio o es un modelo que va a persistir?

-Si persiste, desaparecemos los bancos. Yo todo lo que le dije de pesimista es porque, en el fondo, no creo en el fin del mundo. Creo que vamos a tocar piso, y ahí vamos a poder reconstruir una Argentina. Pero esta Argentina de hoy así como está son parches tras parches tras parches... En 1970, había 5% de pobreza. Hoy hay 50%

-¿Cómo ve en concreto el escenario dólar? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Es un desdoblamiento? ¿Cómo se sale o hay que dejarlo?

-No se puede decir cuál va a ser la política financiera dentro de una política macroeconómica general. Sí digo que tengo que cortar todos los subsidios que tengo hacia el dólar. Tengo que mantener los dólares para mantener las importaciones y las exportaciones. Si miramos la historia argentina, los presidentes que se equivocan y yo eso personalmente se lo dije a Machinea en el FMI en septiembre de 1988: "José Luis, usted está vendiendo dólares para mantener esta paridad...." Y por el otro lado, decían que Menem era el fin del mundo, las elecciones eran en mayo, no me acuerdo la fecha... De ahora a fin de febrero, a abril, la gente va a querer ir con los pesos a comprar un billete en el Arca de Noé, el Arca de Noé que es el dólar, porque, si viene el fin del mundo... ¿Qué tendrían que haber hecho en ese momento? Desdoblar el mercado para mantener el poder. Y como no lo hicieron, se quedaron sin dólares y entraron en la primera hiperinflación argentina, y después cayó una segunda hiperinflación. Único país en el mundo que tuvo dos hiperinflaciones en un año. Entonces, mientras vos tengas dólares para mantener la balanza comercial, podés subsistir. ¿Qué sentido tiene seguir vendiendo los u$s 200 a la gente? Ahora, ¿queremos solucionar la brecha? Tenemos que pensar en políticas fiscales porque el tipo de cambio de $ 4,30 de abril del 2002 terminó en $ 3,70 o $ 3,30 en el 2007 producto de que Kirchner planteó claramente superávit comercial, superávit fiscal, tipo de cambio competitivo y una inflación de un dígito. Esos son los tres ejes que la Argentina no puede abandonar. Después hará diez mil más... Pero ningún país del mundo piensa en crecer si no tiene eso.