JPMorgan: "Tenemos más empleados de tecnología que Facebook"

"Nos pensamos un banco digital", asegura Lori Beer, Chief Information Officer del JPMorgan a nivel global y parte de la mesa chica del CEO Jamie Dimon, el comité operativo del banco. "Es un reflejo de la importancia que hoy tiene la tecnología para la industria bancaria", dice Beer, de visita en Buenos Aires, acompañada por el CEO local de la entidad, Facundo Gómez Minujin.

"Para tener una idea de la escala de la que estamos hablando, invertimos en tecnología 10.800 millones de dólares por año. Gastamos u$s 700 millones al año sólo en ciberseguridad. El área tecnológica emplea a 50.000 personas sobre un total de 250.000 que trabajan en el banco. Más que Facebook o Google", detalla.

Buenos Aires cobró especial relevancia desde que se estableció un hub o centro de servicios que atiende necesidades de la entidad en cada rincón del globo. "Estamos muy entusiasmados con lo que está pasando en Buenos Aires, que se convirtió en un lugar crítico, una pieza clave que da soporte a nuestro negocio bancario. De los 1400 empelados del centro de servicios, 600 ya son de tecnología y pensamos llegar a 800 para fin de año. La meta para el 2019 es alcanzar más de 1000. A su vez, para todo el hub, la idea es aumentar la fuerza laboral para llegar a 2000 el año que viene", explica Beer. Además, adelanta que están por incorporar un área legal a las que ya existen y que van desde tecnología, research y análisis crediticio hasta operaciones y compliance.

Gómez Minujin aclara que la situación en la Argentina no tuvo impacto en estos planes de los expansión. "La fuerza laboral tecnológica es estratégica y responde a una perspectiva de largo plazo. JPMorgan tiene una historia de invertir en prioridades estratégicas más allá de los ciclos económicos". Y agrega: "No es una cuestión de costos. Hay un enorme talento. No se trata de que es más barato que en otras locaciones. Cuando lo lanzamos, ni sabíamos quién iba a ser presidente".

Experiencia digital

Beer resume así el desafío de su sector: "cómo usar la tecnología para transformar la forma en que los clientes interactúan con nosotros y su toda su experiencia. La tecnología está cambiando la forma en que pensamos nuestros productos y nuestros servicios".

En Estados Unidos, por ejemplo, lanzaron Finn, un banco enteramente digital para apuntar a los milennials, precisa la ejecutiva, un caso raro en un área en la que la representación de la mujer es aún muy escasa. “Tengo un título en Computer Science. Fue hace muchos años pero el porcentaje de mujeres es el mismo que hoy”, reconoce. Las mujeres suponen el 15% en el sector tecnología en Argentina (21% en JPMorgan). En Estados Unidos no es mucho más, 25%.

"La inteligencia artificial va a mejorar mucho nuestros procesos en relación al fraude y la ciberseguridad. Y estamos evaluando la oportunidad de aprovechar blockchain pero creemos que su mayor valor se verá en unos años", dice Beer. El banco lanzó recientemente Interbank Information Network (IIN), una red diseñada para mejorar la eficiencia de los procesos de pagos globales a través de la tecnología blokchain y que apunta a que los pagos lleguen a los beneficiarios más rápido, con menos pasos y mejor seguridad.

"En Estados Unidos los usuarios digitales móviles se duplican año a año. Por eso lanzamos You invest, para que nuestros 47 millones de usuarios puedan manejar sus patrimonios (wealth management)".

"También estamos trasladando a la banca mayorista lo que aprendimos con el consumidor minorista, que sobre todo aprecia y espera personalización. En junio lanzamos JPMorgan Markets, un uso de la inteligencia artificial más personalizado", comenta.

Sobre las criptomonedas aclara que es algo que están evaluando pero que para la entidad es preciso que se trate de un mercado regulado.